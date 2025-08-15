藤田ニコルが「THE芸能人顔」になるためにした「眉・まつ毛・脱毛の工夫」【美容】【メイク】

今やその顔をテレビで見ない日はない、と言っても過言ではないほど大人気の藤田ニコルさん。意外なことに、かつては「私、可愛くないからさ」が口癖だったそう。

というのもテレビに出始めた当初、『藤田ニコル ブス』がトレンド入り。自己肯定感をぶっ壊されたと言います。その経験をバネに、自分をとことん研究し、常に“自分史上ベストの可愛い”を更新し続けてきました。

その甲斐あって、今や多くの人から「めちゃくちゃ可愛くなった！マネしたい！」と憧れられる存在になっています。

そこで藤田さんの近著『私が垢抜けた82の方法』から、垢抜けの秘訣を連載にて特別公開します。第一回は、「The 芸能人顔」になる方法を伝授！

メイクで求心的な「The芸能人顔」を目指す

私の場合は、『The芸能人』っていう顔になりたいの。昔、芸能人を見かけたときに、「顔ちっちゃ！ 可愛い！」って感激して。そのときのオーラのある印象をメイクで作るにはどうすればいいかなって、いつも考えてる。

自分なりに分析してみたら、目は大きくて、鼻の存在感はそこまでなくて、唇はぷるぷるで、キュッと求心的にまとまった“余白のない埋まり顔”なのかなって。まずなりたい印象を考えることが、垢抜けへの近道だと思う！

まつ毛はバチバチに上げるけど、清潔感がなきゃダメ

テンションが上がるパーツだからこそ、基本まつ毛はバッチリ上がってる方が好き。でも、ダマやくっつきは絶対ダメって思ってる。

それは、まつ毛や髪、指先とか、“先端”って清潔感が出る場所だと思うから。

生えグセがあってうまく塗れない人も、顔を洗うときにまつ毛のクセをなるべく取るようにして、焦らず塗ってみてほしいかな。私がメイクで一番時間をかけるのがマスカラを塗るプロセスだよ。一緒に可愛いまつ毛になろ！

眉で時代の顔になる

2017年にViViモデルになってすぐ、前髪を全上げされてかなり戸惑って。そこからファッションに合わせて太眉時代もあったり、色素薄い眉とか、アーチ眉の時代とか、いろんな眉を経験してきた。

特に、モデル・藤田ニコルっていうイメージをひとつ作り上げてくれたのは、眉全体の毛流れを立ち上げた、濃いめの強め眉だったんだよね。なんか自立した女性って印象になれた気がするよ。

眉って、印象も時代性も変えられる。だから今どきの顔になりたい人は、雑誌とかYouTubeとかで旬の眉をチェックして、マネするところから始めてみるのもいいと思う。

ノーマルカメラで盛れているかチェックする

10年前にテレビに出だしたときに、当時Twitterで「あのチークは殴られたのか？」「DVされてんのか？」とか、メイクやビジュアルについて１秒おきに呟かれて。目の下のチークって、当時地上波でやっている人はいなかったから、めちゃくちゃ叩かれまくったんだよね。

その頃を振り返ってみたら、さすがに濃すぎたかもって思ってる。カメラアプリを通すとふんわりしちゃうからついメイクを足しがちになるけど、今はノーマルカメラでチェックしたときにいい感じを目指しているよ。そうすれば、リアルな日常でも写真を撮っても、ちょうどよく盛れる！

顔脱毛で肌トーンを上げる

脱毛は、垢抜けるためのかなり大きなポイント！

私はね、昔は本当に毛深くて「ゴリラ」って呼ばれてたくらいだったの。腕とかは毛が波打ったり渦巻いてたし、顔全体にもしっかり生えてて、眉毛が繋がってたしさ。思い返したくないほど濃かった。

初めてカミソリで剃ったとき、こんなに肌白かったんだ！ってびっくりしたの。

今は気になるところは電気シェーバーで剃ってるよ。特に顔は毛を剃るだけで肌だけじゃなく印象まで垢抜けるからぜひやってみてね！

前髪チェンジで秒速イメチェン

髪の毛で垢抜ける方法を考えたとき、私は前髪をマイナーチェンジしてきたのが大きかった気がするかな。

「垢抜けたね」って人から言われるようになったのも、前髪の量を減らしておでこの隙間が見えるようになってからだもん。

これが自分の前髪！って決めつけないで、いろいろマイナーチェンジしてみるのも大事だと思う。秒でイメチェンできるしね。

