¡ÖÀïÁè¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤Ê¤ó¤«¤â¤¦À¤¤ÎÃæ¤«¤é¾Ã¤µ¤Ê¤¤ã¤À¤á¤è¡Ä¡×Î²²«ÅçÌ±£±À¤¤¬¡Ö60Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
60Ç¯´Ö¡¢ËèÆü
ÅÐ´î»Ò¤ÎÂÎÄ´¤ò¹Í¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤½¤í¤½¤í½ª¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ìó4Ç¯Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢·»¤¿¤Á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¤ÓÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÅç¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¡¢Æó¿Í¤Î·»¤Ï¤Û¤«¤ÎÀÄÇ¯¤¿¤Á¤È»Ä¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÏÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅÚ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Í¡£¤½¤Î¤È¤Æó¿Í¤Î·»¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Í¡£¤¤¤ä¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¤¨¡£¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡£Ï¢¤ì¤Æ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡¢¤³¤Ã¤ÁÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ì¤Ð°ì½ï¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤À¤«¤é¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÀïÁè¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ê¤Éº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤ÉÀïÁè¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤Ê¤ó¤«¤â¤¦À¤¤ÎÃæ¤«¤é¾Ã¤µ¤Ê¤¤ã¤À¤á¤è¡£ÀïÁè¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÎÎÅÚ¤Î¼è¤ê¤Ã¤³¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤è¡Ä¡Ä¡×
ÅÐ´î»Ò¤ÏÌ´¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¤³¤Î´Ö¤â·»¤ÎÌ´¤ò¸«¤Æ¤Í¡£Åç¤ÎÃ¼¤«¤é¾®½®¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÅç¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢À¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤Ç¤·¤¿¡£Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¡¢Í¥¤·¤¯¶¡ÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¶¡ÍÜ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅÐ´î»Ò¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ²¼¤µ¤ë¡©¡¡¤¦¤Á¤Î2³¬¡£¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤¢¤ë¤Î¡£¤ª»²¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¤¿¤À¤Ü¤±¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª·Ð¤Î°ì¤Ä¤â¤Í¡¢³Ð¤¨¤Æ¾§¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿Àè¤Ç»×¤ï¤º»ä¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤ï¤¢¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£10¾ö¤Û¤É¤ÎÏÂ¼¼¤Ë²«¶â¿§¤ÎÂç¤¤ÊÊ©ÃÅ¤ä³Ý¤±¼´¡¢³ÛÆþ¤ê¤Î½ñÆ»ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ê©´Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê»û±¡¤ÎÊõÅÂ¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£Ê©ÃÅ¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê²Ö¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ«1»þ´Ö¡¢¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¡£Í¼Êý¤â¡£ËèÆü¡£º£Æü¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¡¢¤ª²Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¡£¤ª²Ö¤À¤±¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×
ËèÆü¡¢2»þ´Ö¤ÎÆÉ·Ð¡£¤¤¤Ä¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦60Ç¯¡£60Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
³ÛÆþ¤ê¤Î½ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£»í¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ã£É®¤Î½ñ¤ò¡¢»ä¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ÅÐ´î»Ò¤¬»í¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½©¤Ëºé¤¯¥Ð¥é¤À¤±¤É¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âºé¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Æó¿Í¤Ç¡¢Ìµ¸À¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¼«Á³¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï»ä¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÐ´î»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤º¤Ã¤È¤Í¡¢Î²²«Åç¡¢Î²²«Åç¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÅÐ´î»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤À¡×
ÅÐ´î»Ò¤¬³±¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÅÐ´î»Ò¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÄ´°¤¤Ãæ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¤¢¤ëÀïÁè°äÂ²¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤Ê¤¤¥ï¥±¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ´î»Ò¤¬¡ÖÃÂÀ¸Æü¡Ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£