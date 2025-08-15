米倉涼子、美容方法に断言「ズボラの方がいい」 一般観覧者50人の直球質問に回答
俳優の米倉涼子が、16日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演し、美容法について持論を語る。
【番組カット】ライダースジャケットを着こなした浅野忠信
今年で放送35周年を迎えた番組には、国民的俳優から大御所まで豪華なゲストが続々登場。今回は「大物ゲスト大集合スペシャル」と題して、名シーンを振り返る。
35周年を機に復活した名物企画「なにをきくねん」に登場した米倉。一般観覧者50人から直球質問が投げかけられる。『ドクターX』のファンだという現役医師の男性は「手術のシーンで失敗することはありませんでしたか？」と質問。手術シーンを自身でおこなっていたと明かす米倉は「緊張で手が震えることがあった」という裏話を披露する。
また、美容法について「ズボラの方がいい」と断言する米倉に、アインシュタイン・稲田直樹が美容メソッドを伝授する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
松尾伴内
蛍原徹
中川家
次長課長
アキナ
アインシュタイン
重盛さと美
＜ゲスト＞
岩城滉一
寺島進
山田邦子
米倉涼子
浅野忠信
バッテリィズ
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
