「痛い、苦しい、早く横になりたい」……ブッダの最期から考える「理想の終活」

「理想の終活」と一口に言っても、思い描く姿は人それぞれ。宗教学者で僧侶でもある釈徹宗さんはどう考えているのか、お話を伺いました。

しゃく・てっしゅう／1961年、大阪府生まれ。宗教学者。浄土真宗本願寺派如来寺住職。相愛大学前学長。『落語に花咲く仏教』『お経で読む仏教』をはじめ著書多数

死は終わりではなく「通過点」である

終活と聞いて思い出すのは、81歳で先立っていった母です。60歳前後で急に身辺整理を始めて、納棺時の服装から遺影まで、すべて指示を残して往生しました。だから私も60歳から、自然と人生の終わりを考えるようになりましたね。

今年の春に勤務先の大学を早期退職して、住職と学長のダブルワークをやめました。それを機に、研究室や書斎などあちこちに置いていた本を一ヵ所に集めたんです。お寺の前に物置替わりに使っていた古民家があるので、そこを片づけて書庫にしました。オープンスペースとしても開放していて、地域の人に活用してもらっています。

おそらく一般的に「終活」というと、こうした身辺整理を指すのでしょう。しかし仏教では、死を「人生最大の通過点」と捉えています。寝る前に明日の準備をするように、生きているうちから死に向かって備えておくのが、仏教における終活なのです。

ブッダも苦しみながら逝った

お寺の裏手には、うちが運営するグループホーム「むつみ庵」があり、何人もの入居者の方を看取ってきました。中には飲み食いするのが難しくなって痩せていき、やがて痛みを感じる能力すら衰えて、枯れ木のように亡くなる人もいます。まるで「死」がプログラムされていたかのように、自然と息を引き取る―私もそんな最期を迎えたいと、密かに思っているんです。

ただし、理想通りに逝けるとは限りません。『大般涅槃経』という経典にはブッダの最期が書かれていますが、まさにリアルな高齢者の死という感じです。「痛い、苦しい、早く横になりたい……」というように、苦しみながら死んでいったのです。

ブッダですら過酷な最期を迎えたのだから、私が枯れ木のように穏やかに逝きたいと思っても、そううまくはいかないかもしれない。しかし、思い通りにならない死を引き受けられるように、心と体を養っていくことこそ、私たち仏教者にとっての終活なのです。

「週刊現代」2025年08月18日号より

