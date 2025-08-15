80歳から「モノを惜しみなく捨てた」母が、死ぬまで「捨てなかった」のは…神津カンナさんが明かす、女優・中村メイコの「天晴れな終活」

作家・エッセイストの神津カンナさん（66歳）が、89歳で亡くなった母の女優・中村メイコさんの潔い晩年を振り返ります。中村さんが最後に遺した、段ボール箱の中身は…？

こうづ・かんな／1958年、東京都生まれ。米サラ・ローレンス・カレッジで演劇を学び、帰国後は作家・エッセイストに。『親離れするとき読む本』ほか著書多数。

「これは、中身を見ないでください」

89歳で亡くなった母の中村メイコは、80代に入って、持ち物を惜しげもなく捨てていました。業者さんが「これは取っておいたほうがよろしいんじゃないですか？」と心配するほどで、最後には洋服も「えっ、これだけ？」というくらい減らしていて、さすがにビックリしましたね。

父（作曲家の神津善行氏）は、穴の開いた靴下でも大事にとっておくような人なんですが、母は本当に対照的でした。

財産も「おカネは生きているものだから、生きている間に使いましょう」とよく言っていましたから、ぜんぜん残っていませんでした。きっと私たち子供の学費や留学費用に使ってくれたのだと思います。おカネはモノではなく、家族のために―そういう使い方を理想としていたんじゃないかな。

念のため、亡くなった後に銀行で調べてもらったら、知らない口座がいくつか出てきたけれど、どれも残高は数十円。銀行の人も笑っていましたよ（笑）。

父や、私たち子供が送った手紙だけは、ひとつの段ボール箱にまとめてあって、「私が死んだら、一緒に焼くか、お墓に入れてください」と但し書きがしてありました。おそらく生前、たまに読み返していたのだと思います。

そうそう、「これは、中身を見ないで焼いてください」と書かれた封筒もあった。「お父さんが昔送ったラブレターかな」「読みたいな」ときょうだいで話しましたけれど、武士の情けで、そのまま焼きました。

亡くなる直前までお酒を

母は大みそかに亡くなったのですが、直前までお酒を飲んでいました。身の回りの物事はすべて自分で処分し、キレイに身一つで天国に行った。私たち家族から見ても、天晴れな最期だったと思います。

私も、数年前に食道がんを患ってから、終活を意識しています。独り者の私が死ぬと、遺産は妹や弟に行くので、けっこう面倒なんです。

でも、なるべく早めに持ち物やおカネの始末をしようと思っても、なかなか母のようにスッパリとはいきませんね。

すべてを捨てて、潔く去っていった母を見習って、私も逝けたら……。最近はそんなことを考えながら、少しずつ準備を進めているところです。

「週刊現代」2025年08月18日号より

