大人気ドラマ原作者が語る「30代から始める就活」

カレー沢薫 CURRY ZAWA KAORU

山口県生まれ。漫画家、コラムニスト。2021年『ひとりでしにたい』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞

自分の両親の「終活」

20代後半で漫画家としてデビューしたのですが、30代後半になって将来に漠然とした不安を感じ始めました。親は老いて、私は結婚はしたものの子供はなく、いずれひとりになる可能性が高い。そこで「同世代は皆同じ不安を抱えているかも」と気づき、NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』の原作漫画が生まれました。

原作の主人公は、「孤独死したくない」と奮闘する35歳の独身女性です。私もまだ40代ですが、本当に介護が必要な年齢になり、判断力が落ちてからでは遅い。60歳くらいまでには、老後はどこに住むのか、介護は誰に頼むか、財産の管理をどこの誰に頼むかなどを、具体的に夫と決めるつもりです。

気がかりなのが、自分の両親の終活です。二人とも今は元気ですが、まだ一度もそういった話をしたことがなくて……。

安心して「ひとりでしぬ」ために必要なこと

漫画を描くにあたり取材したところ、私たちの親世代は「子供に迷惑をかけたくない」という意識が強いためなかなか周りに相談できず、いざとなってから子供が困るパターンも多いと聞きました。

『ひとりでしにたい』の冒頭では、主人公の伯母が衝撃的な孤独死をします。元気だった人も、病気を患ったり心身のバランスを崩したりすると、家に引きこもるようになってしまう。孤独にまず心を殺され、やがて肉体も殺される。孤独死を避けるために本当に大切なのは、おカネより、生きがいや人との繫がりなのかもしれません。

ただ、漫画のタイトルにもあるように、「ひとりでしぬ」ことが一概に悪いとは思いません。私も人付き合いが苦手なタイプですが、そうした人でも最近は、生存確認アプリを使うこともできるし、行政の支援を受けることだってできる。

ひとりでも、安心して最期を迎えられる世の中になってくれるといいですね。

【あわせて読む】『孤独死は本当に不幸か。アラフィフ独女が分析、綾瀬はるか『ひとりでしにたい』に共感が集まる理由』

「週刊現代」2025年08月18日号より

【あわせて読む】孤独死は本当に不幸か。アラフィフ独女が分析、綾瀬はるか『ひとりでしにたい』に共感が集まる理由