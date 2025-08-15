「本当にそれで大丈夫？」「こうしたほうがいいんじゃない？」そんなふうに言われてしまうことはありませんか？「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか？

累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つためのコミュニケーションを本記事で紹介します。

「 イヤ 」と伝える

きっぱり「いらない」と言うことが一番ハードかと思いきや、まだ先があります。

それでも相手が干渉してきた場合、「感情」を伴う拒否をしましょう。

感情は言わば、切り札です。「私、これが好き」「これが嫌い」という言葉には、強いインパクトがあります。

中でも「 イヤ 」は、きわめて直球の感情表現です。

「これ以上踏み込まれるのはイヤ。やめて」

他に解釈のしようがない、強い拒否です。

顔の表情も厳しめにしましょう。眉間にしわを寄せて、両手のひらを相手に見せて「ストップ」のジェスチャーもつけるとさらに印象的です。

ただし、声のトーンは抑えめに。大声を上げるのも良くありません。

この局面で「 イヤ 」と伝えたとしても、それは「あなたとこれからも関わっていきたい」と思うが故のことです。ヒステリックな対応になってしまうと、その願いに逆行します。

「余計なお世話」「むかつく」

「ズカズカ踏み込んで、厚かましい」

「いい加減にしてよ」「最低だな」

「無神経」「うっとうしい」

「もう無理！」「偉そうに！」

「あんたには我慢できない！」

このような言葉は、拒否を超えた「非難」や「侮辱」にあたります。相手との関係性を壊す毒素を、ここで放出させてはいけません。

「 イヤ 」と言えた自分を労う

感情に流されずに感情を伝える、難しいコミュニケーションです。あなたにも非常にストレスがかかります。

ですからその夜、家に帰ったら、自分で自分を癒しましょう。

温かいものでも食べて、お風呂に入って、早めに寝ましょう。

ベッドにもぐりこんだ後も、「言ってよかったかな」「言い過ぎたかな」という思いが頭の中を駆け巡ると思います。

そのときは「『 イヤ 』と言えた自分」を労ってあげましょう。

相手の受け取り方はどうあれ、自分は関係を深めるために行動したのだと。それで離れていくなら、それも相手の自由だと。

ここまで読んだあなたは、そろそろ次のようなことが気になっているかもしれません。

「関係を深めるための『 イヤ 』だってことを、相手に教えてないよね？」

「『仲を壊したくないからこそ、言うんだよ』って伝えちゃだめ？」

ここは難しいところです。絶対だめとは言いませんが、「関係を壊したくない」ことを伝えるリスクはあります。

中途半端な温情が相手への「呼び水」になり、再び相手の干渉を引き起こしかねないのです。

次に相手に会ったときに「この間、きついことを言ってごめん」という言葉も言いたくなるかもしれませんが、抑えましょう。

何度言っても境界線を踏み越えてきたのは相手のほうです。「ごめん」を言うなら、それは相手の役目です。

こちらからは、これ以上何も言い足さないのが賢い選択でしょう。