½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡Ö·×²è¡×¤À¤±¤Ï°ìÎ®¡£¤¸¤ã¤¢¡¢½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö·×²è¤Î¤¦¤Þ¤µ¡×¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ê
¡¡ÃúÇ«¤Ë´ë²è½ñ¤òºî¤ë¡£
¡¡ÀºåÌ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡¥ê¥¹¥¯¤âÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì¸«¡¢Í¥½¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤¦¤·¤¿¡Ö·×²è¤Î¤¦¤Þ¤µ¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï½ÐÀ¤¤Ë¤ÏÄ¾·ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢·×²èÅÝ¤ì¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡Ö´°àú¤Ê·×²è¡×¤è¤ê¤â¡ÖÆ°¤½Ð¤·¤ÎÂ®¤µ¡×¤È¡Ö·ë²Ì¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¿Í¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¡½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À°¤¨¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ç¤¹¡£
¡¡½àÈ÷¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÃÙ¤¤¿Í¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±·×²è¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÀ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖÁö¤ê¤Ê¤¬¤é½¤Àµ¡×¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡Í¥½¨¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢7³ä¤¯¤é¤¤¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¤Þ¤ºÆ°¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¥º¥ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½ÀÆð¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤³¤½¤¬¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÁÈ¿¥¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼Â¹Ô¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÉ¾ÏÀ²È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·×²è¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¿Í¤Ï¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¡¾å»Ê¤ä·Ð±ÄÁØ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¸À¤¦¤À¤±¡¢½ñ¤¯¤À¤±¡¢²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢É¾²Á¤ÏÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËÆ°¤¯¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢½ÐÀ¤¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢·×²è¤Ï¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÅª¤ÏÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢½ÐÀ¤¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÆ°¤¯
¡¡¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¤´°À®¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡´°àú¼çµÁ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¯¡×¡Ö½¤Àµ¤Ï¸å¤Ç¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤¬½ÐÀ¤¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£