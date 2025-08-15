「ママのお顔が…」抱っこ好きな3歳息子が明かした【抱っこ要求の真実】が話題に！SNSで2万いいね【ママリ】

3歳息子に聞いた、抱っこマンの理由に2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはnon☺︎3y🦖(@non22882288)さんが投稿したあるエピソードです。抱っこをせがまれると、皆さんどう思いますか？重たくて大変。今は忙しいのに…。いろんな意見があるでしょう。だけど、抱っこができる期間はとても短いんです。後悔しないように、たくさんかわいい時期を受け止めてあげられたらいいですよね。





投稿者のnon☺︎3y🦖さん。わが子は抱っこ大好き。あるとき、なんで抱っこが好きなのか聞いてみたそうです。

息子マジで抱っこマンなんだけど「なんで抱っこ好きなの？」って聞いたら『ママのお顔が近いと嬉しいから！』って言われて𝑩𝑰𝑮 𝑳𝑶𝑽𝑬______一生抱っこします（）

ママの顔が近くなるからという、かわいすぎる理由。こんなことを言われたら、たまりませんよね。一生抱っこしていたいと思ってしまいそうです。抱っこできる期間はあっという間に終わってしまいます。かわいい時期のかわいい言い分を受け止めてあげたいですよね。



この投稿には「ハートを射止めましたね」「泣けてきた」などのリプライが寄せられました。期間限定だと思うと切なさを感じます。だからこそ、後悔がないように思いきり抱っこしてあげたいですよね。大好きな気持ちを惜しみなく伝えましょう。

8万いいねの大発明！イヤイヤ期に親がイラつかない予防法に「有益」

ご紹介するのはむぎ︎☺︎1 y1m(@mugicho_co)さんが投稿していた、子どもがイヤイヤ期を迎える前に知っておきたいとっておきのテクニック。イヤイヤ期の自己主張は成長の証とはいえ「イヤイヤ！」に毎日付き合うママやパパは大変ですよね。しかし、ちょっとだけ工夫するとイヤイヤがかわいく思えるそう。これを読んだらきっと真似したくなるはずですよ。

イヤイヤ期までにダメ！イヤ！をノンノン☝️で教えておくと可愛いノンノンが見れるというつぶやきを見てから家ではノンノンだよ！って指をバツにして叱ってたんだけど、真似してノンノンって指バツにしてくるから既に可愛い、最高、こういう有益情報こそおすすめにどんどん流してくれ

イヤやダメを「ノンノン」と言い換えて教えておくと、イヤイヤ期を迎えた時にかわいい「ノンノン」が見られるとのこと。むぎさんは息子さんに対して「ノンノン」に指をバツにするジェスチャー付きで教えてみたところ、見事に「ノンノン」をするように。



「ダメ」「イヤ」に比べて「ノンノン」だと親のイライラ感が軽減するというから目からうろこですね。イヤイヤ期を少しでもかわいくするという発想は、とても新鮮でおもしろいものでした。



この投稿に「ノンノン期、可愛すぎる」というリプライがついていました。ノンノン期という響きもかわいいですよね。他にも「ノンノン」以外の言葉でイヤイヤ期をかわいくしているという声がありました。子どもの「イヤ！」という気持ちを大事にしながらも、ママやパパが向き合いやすくなるテクニックはすてきですね。これからお子さんがイヤイヤ期を迎える方は、好きな言葉で試してみてはいかがでしょうか？

8000いいね！深夜、力仕事の夫から置き手紙「いい旦那さん」

ご紹介するのはユゐカ☺︎(＠ca8iuy)さんが投稿した夫の優しいエピソードです。子育ては夫婦でするものですが、仕事の関係上、難しい場合もあるかもしれません。忙しい親がどんな風に子育てに関わっていくかというのはそれぞれに状況も違い、正解がないからこそ難しい課題ですよね。



今回の投稿者・ユゐカさんの夫は朝から力仕事で多忙。そんな中でも、深夜に帰宅した後にはミルクの準備とともに置き手紙をしていてくれたそうです。



朝早く仕事行って夜遅く帰ってきて、力仕事で私以上に疲れてるはずやのに絶対弱音吐かへんところとか

帰ってきてすぐ育児家事を当たり前のように自分からしてくれるところとか

坊と寝落ちてしまってて起きたら机にこれ置いてくれてるところとか



ほんまにいつも助かってます、ありがとう☺︎

ミルクを準備し、翌日のお弁当のことまで気遣う言葉をメモに残してくれた夫。ちょっとしたことですが、この行動がママにとってはとてもうれしいですよね。自分がやっていることを夫が認識してくれて、自分のことを気遣っている。しかも、仕事で疲れているはずなのにそれを口にはせず、当たり前のように自分ができることをしてくれる―――。そんな姿に、キュンとくるのではないでしょうか。



この投稿に「めちゃくちゃいい旦那さん」「ほっこりしました」というリプライがついていました。特別なことではなく、毎日の日常的な育児に関わってほしいという願いに共感する方はいるはず。



この投稿で夫への感謝を表しているユゐカさんの言葉から、夫婦の温かい関係性も見えてくるようです。素敵なご夫婦の姿に、ほっこりした気持ちになれる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）