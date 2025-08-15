±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬3¥«·î°ÊÆâ¤ËºÃÀÞ¡ÄTOEIC280ÅÀ¢ª940ÅÀ¤Î¥³¡¼¥Á¤¬´«¤á¤ë"³Ø¤ÓÄ¾¤·"¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Ûµ»¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¡ÊÂ¼ÌÚ¹¬»Ê¡Ë¡Ø¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë‼ ±Ñ¸ì¥Ô¥¯¥È¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±Ñ¸ì¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
ºòº£¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·Ä¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢±Ñ¸¡¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÌó15¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¼õ¸³¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤Ï³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤È±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê±ÑÃ±¸ì¤äÊ¸Ë¡¤ÎÃÎ¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤ò1¤«¤é½¬ÆÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë±Ñ¸ì¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖºÃÀÞ¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎBizmates¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó8³ä¤¬3¥«·î°ÊÆâ¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬3¥«·î°ÊÆâ¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤â30ÂåÁ°È¾¤Ç±Ñ¸ì¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢TOEIC¤Ç940ÅÀ¤ò¤È¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡Ö±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÇºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë
¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë»þ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍßÄ¥¤Ã¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤Ç¤¤ë¡×¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤æ¤ë¤¤·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¿½½¿Í¤â¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ2¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÇÃæ¤À¤ë¤ß¤¬Ë¬¤ì¡¢3¥«·î¤â¤¿¤º¤Ë¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤³¤½¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¥¼¥í¤ÎÆü¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
»Å»ö¤ä²È»ö¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¤Ç¤â¡È¤Ç¤¤¿¡É¤ÈÇ§¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£1Æü5Ê¬¤Ç¤â¡¢1Æü1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Ð·ÑÂ³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇÄã³Ø½¬»þ´Ö¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤Æü¤ò1Æü¤Ç¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢2Æü¥µ¥Ü¤ê¡¢1½µ´Ö¥µ¥Ü¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢·ë²ÌÅª¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤ëÎÌ¤ò¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤
±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ï¡¢TOEIC¤Ê¤éTOEICÂÐºö¡¢±Ñ¸¡¤Ê¤é±Ñ¸¡¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÂÐºö¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅØÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Àµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ñÏÃÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢±Ñ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û¤Î¸À¸ìÀßÄê¤Ç±Ñ¸ì¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë
¡Ö²¿¤È¤«±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¤½¤¦»×¤¤Î©¤Ã¤Æ±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìµ¿ô¤Î±Ñ¸ì´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢YouTube¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ø½¬Ë¡¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Þ¤º¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢º£¤¹¤°±Ñ¸ì¤Ë¿Æ¤·¤àÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¸À¸ìÀßÄê¤ò¡¢¡ÖEnglish¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿È¶á¤Ë¤Ç¤¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
ÍÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ë²Ý¶â¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¡¢½ñÅ¹¤Ç½ñÀÒ¤òÇã¤¦É¬Í×¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä±Ñ¸ì¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸À¸ìÀßÄê¤òEnglish¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤¬±Ñ¸ì¤Ð¤«¤ê¤ÇºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤äSNS¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÌá¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´·¤ì¤¿¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¸À¸ìÀßÄê¤â±Ñ¸ì¤Ë
»ä¤¬¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°½ÐÄ¥»þ¤äÃóºß»þ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç±Ñ¸ìÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢³¤³°¤Ç¸½ÃÏ¤ÎSIM¤òÇã¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËÀßÄê¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥È¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÆüËÜ¸ì¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÅÏ¤·¤¿¤é¡¢º¤¤Ã¤¿´é¤ÇÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤¦¸À¸ìÀßÄê¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È±Ñ¸ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎOS¤â¡¢Google¤Ê¤É¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤â¡¢º£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë±Ñ¸ì¤Ë¿Æ¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë±Ñ¸ì¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ËÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¸ìÀßÄê¤ÎÌá¤·Êý¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Setting¢ªLanguage¢ªJapanese¤È¤¤¤¦Ìá¤¹Áàºî¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¡Ö¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¹¤ë
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤äAI²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç²ñÏÃ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
±Ñ²ñÏÃ¤Ï¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤¹¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤éÉ¬¤º¡ÖÉü½¬¡×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Ë¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¤É¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢²»ÆÉ¤·¤Æ¡¢È¿Éü¤·¤Æ¡¢²¿¤â¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐËÁÆ¬¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¤Ç»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯°ú¤Ç¤â¤½¤ÎÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç1ÅÙ¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃ±¸ì¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï1¸ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢1¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¼Á¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£¤¹¤°Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎÈë·í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò»Ï¤á¤ëÂç¿Í¤â¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¥Þ¡¼¥¯¡ÊÂ¼ÌÚ¹¬»Ê¡Ë¡Ê¤à¤é¤¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¥ó¥°¶¨²ñÇ§Äê¥³¡¼¥Á
Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³»þÂå¤Ë¡¢±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹Ö»Õ¤Ë±Ñ¸ì¤ò½¬¤¦¤â¡¢¤í¤¯¤Ë²ñÏÃ¤â¤Ç¤¤º¡¢TOEIC¤ÏËè²ó300ÅÀÂæ¡£¤·¤«¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î´ðËÜÊ¸Ë¡¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤È¤³¤í±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£TOEIC¤Î¥¹¥³¥¢¤â·àÅª¤Ë¿¤Ó¡¢¤½¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ³¤³°½ÐÄ¥¤ä³¤³°Ãóºß¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤ÏÃ¦¥µ¥é¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¥ó¥°¶¨²ñÇ§Äê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢´ðËÜ±ÑÊ¸Ë¡¤äTOEICÂÐºö¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤¿±Ñ¸ì²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï6Ëü¿Í°Ê¾å¡£
----------
¡Ê±Ñ¸ì¥³¡¼¥Á¥ó¥°¶¨²ñÇ§Äê¥³¡¼¥Á ¥Þ¡¼¥¯¡ÊÂ¼ÌÚ¹¬»Ê¡Ë ¹½À®¡á´äº´Î¦À¸¡Ë