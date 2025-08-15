元自民党の保守派が実名で激白！「なぜ自民党が衰退したのか」長らく民意を無視し続けた政権与党のおごりと無能

石破政権の出処進退問題に発展した自民党の参議院選挙の惨敗。その原因は、外国人政策を巡る保守票の流出と、物価高対策への不満という見方が大勢だ。

元自民の保守派が語る

参院選の自民党の比例得票は1280万票。2019年の参院選の1770万票と比べると、約500万票も減らした。一方、参政党は比例で740万票を獲得。国民民主も76０万票と躍進した。自民は元自衛官で保守系の佐藤正久氏も落選するなど、保守層のほか、無党派層の多くに敬遠されたのは間違いない。

元自民党議員でもあり、保守派としても知られる小林興起元衆院議員（現・新党やまと代表＝81歳）が言う。

「今回の惨敗は、長年の自民支持者にもとうとう匙を投げる人が増えたということです。決して国民民主や参政党が積極的に支持されているというわけではない。両党の『外国人ファースト』『手取りを増やす』など、スローガンは響きやすいが、政策の各論まで充実しているとは言えず、自民党への失望票が流れたと考えられる。

これには長く政権与党だった自民党による民意軽視の積み重ねがあります。

もともと、自民党というのは、庶民のための政党でした。確かにかつては無駄な公共工事など、問題はありましたが、それでも地域にお金を回し、庶民にはできるだけ負担を負わせないような政治をやっていた。

これは税制をみれば分かりやすい。かつては消費税などなく、その代わり法人税や所得税が高かった。税は消費者で労働者でもある国民から稼いだ企業や高所得者が多く支払うべき、という応能負担でした」

なぜ昭和は賃金が上昇したのか

この考え方は経済を回す。

法人税が高ければ、企業は儲け過ぎて税を取られるより、使った方がマシと考える経営者が増える。所得の高い人を作っても税金で取られるので、全体の給与水準を底上げした方が、企業にとっても人財確保の観点から合理的となる。

結果的に中産階級が多く生まれ、多くの国民の生活が安定し、その結果、結婚して子供も作れて、国内消費市場が牽引され、投資も増え、景気の好循環が起こる。

これは『企業の内部遅延が過去最高の550兆円を突破…法人税が高い「昭和の経済システム」こそが最強だった！法人税を黙ったほうが「賃金引き上げに繋がる」意外なワケ』でも詳報した通りだ。

昭和時代はこのような経済構造で結果的に経済成長した。少なくとも、法人税が高かった時代の方が、営業利益率は低い半面、実質賃金が上昇を続けていたのは歴史的な事実だ。

「失われた30年」の一方で企業は…

小林氏が続ける。

「昔の経済は非常に良くできていたシステムで、バブル後は企業が苦しくても、平成ひと桁年まで国民は変わらず豊かでした。

しかし、平成ふた桁年に入ると、景気対策のために導入された定率減税や定額減税が廃止される一方、同様の理由で段階的に引き下がった法人税率はいつの間にか恒久化されました。企業はお金を貯めやすくなって、貯まったお金は株主配当、巨額役員報酬と内部留保に回って、株主資本主義が色濃くなってしまったのです。

その一方で、消費税は10%まで上がり、社会保険料も上がりました。公的負担を、あるところの企業から取らずに、ないところの務め人からさらに取る政治が行われたのです。

その結果、庶民の負担は増して大半の国民は貧しくなり、その時代は『失われた30年』と言われています。一方で、企業は労働者の賃金上昇を抑えた。企業利益の労働者への分配構造はもはやないのに、税を原資とした経済対策は続いた。海外でも稼げる企業や経営者、株主は富む一方で二極化が進行しました。

国民が豊かになる手段としての“装置”が企業だったのに、『国民は企業が豊かになるための“装置”』という位置付けに、立場が逆転してしまったかのような政策が続いています」

96年をピークに国民が衰退のワケ

そもそも物価高問題も、企業が売り上げを賃金として還元していない裏返しという面もある。外国人問題も、賃金が安価な外国人労働者の受入れ問題と、インバウンドの問題であり、これも結局は企業の利ザヤためだ。

従業員を外国人に頼るコンビニでは、商品価格を引き上げる一方、人件費上昇を抑えるなどした結果、ローソンやファミリーマートでは直近の決算で過去最高益を更新している。

企業セクターはこの30年で、波がありつつも基本的に右肩上がりで内部留保は90兆円から今や600兆円を突破した。一方で、法人税は37％から23％と実に14%も下がった。これに加え、補助金や助成金、経済対策など、企業向けには巨額の財政支出があった。

このような“企業優遇策”の結果、割を食っている国民の実質賃金は、概ね96年をピークに19%下がり、世帯所得の中央値は24％も下がった。これらの収入減に加え、政策面では、増税や社会保険料の増加により、国民負担率は35％から47％になった。失われた30年と言われるゆえんだ。

1996年を起点に企業業績は伸びる一方、国民はどんどん貧しくなっていく─。

実はこの直前に大きな政治イベントがあった。

それが96年の衆院選から導入された「小選挙区制」の導入だ。小林氏は、この選挙制度の変更がキッカケで、自民党に大きな変化がもたらされたと指摘する。

続く『自民党が国民本位から遠ざかったのは「小選挙区制度のせい」と小林興起氏…導入以降にもたらされた“賃金抑制政策”の中身』では、実はヤバすぎる、「小選挙区制」の闇をお届けする。

【つづきを読む】自民党が国民本位から遠ざかったのは「小選挙区制度のせい」と小林興起氏…導入以降にもたらされた”賃金抑制政策”の中身