社会学者の古市憲寿氏が１１日付で自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ハイヒール」リンゴの誕生日会の様子を投稿した。

関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演のメンバーが集結。「リンゴさんはずっと、たまにすれ違うくらいの関係だったのですが、いつもその会ってなかった数ヶ月を一瞬で忘れさせてくれるようなひと。いつでも話しやすくて、いつでも楽しくて、いつでも誰に対してもフラット。そしてこの日はリンゴさんの誕生日なのに、みんなにおみやげまで用意してくれていました」と記し、「大阪のひとには東京駅限定、僕には大阪限定のお菓子をくれました。『東京のもの買ってきても「いつでも買える」って嫌味いわれそうで』と笑いながら。たしかに」とつづった。

また、「主催は青木源太くん。どんどんいい番組になっていってるなあと思います。それにしても、ともすればフリーアナウンサーが嫌われがちな時代に、めちゃくちゃ現場に好かれているように見える。見えるだけなのか？あと橋本和花子さん。いつもすごくちょうどいい役割に徹していて、プロだなあと思う。というわけで、いい誕生日会でした。あらためてリンゴさん、誕生日おめでとうございます」とバースデーを祝い、アナウンサーの青木源太、橋本和花子、リンゴとの集合写真をアップした。

この投稿にファンからは「顔が広い」「素敵ですね」「羨ましい」などの反応が集まっている。