【愛おしい日常】半同棲時代の夕飯の献立、美しすぎるメモに10万いいね「絵がお上手」「すごすぎ」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ここ☺︎🦈ここまる(@coco_matanithi)さんの投稿です。
付き合いたての初々しいころ、ここ☺︎🦈ここまるさんは毎日手書きで夕飯のメニューを書いていたというから驚きです。話題になったのは、その献立の中に登場するメニュー、「鯉サラダ」です。ポテサラの上に海苔を散らばせてから生ハムで包んだというメニューですが、画像を見ると素敵過ぎるアイデアです。半同棲時代の日常の小さな記録が、時を経て大切な思い出としてよみがえるなんて、とても感動的です。
初々しい時代の夕飯の献立メモが話題に
「懐かしいの出てきた」そんな一言とともに投稿されたのは、ここ☺︎🦈ここまるさんが10年前に半同棲していたころにせっせと書いていた「夕飯献立メモ」です。それがこちら。
懐かしいの出てきた～～～🤣
付き合いたての半同棲の頃(10年前)、毎日夕飯の献立をわざわざ書いてたんだよねw
ちなみに鯉サラダってこれです。
ポテサラの上に海苔を散らばせてから生ハムで包んだだけなんだけど。笑
「鯉サラダ」、いつもこんなに凝るのは難しいですが、記念日や特別な日の演出のアイデアに良いかもしれません。この投稿には「絵がお上手 美大出身ですか」「すごすぎる、、、、美しいんだけど さすがだ」といったリプライがついていました。心温まる投稿でした。
