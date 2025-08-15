「このままでは慰霊そのものが消えてしまう！」戦後80年、戦没者を慰霊してきた人も消え去り…【まさかの打開策】

戦後80年を迎え、戦争を体験した人は大きく減り、日本遺族会の会員数も大幅に減少、戦没者を慰霊する人も亡くなり始め、慰霊そのものが存続の危機にある。

若い世代は戦争に興味を持たず、慰霊の継承が危機的状況にある。そんななか、アニメをきっかけに慰霊祭に参加する人が出てきているという。ルポライターの昼間たかし氏が、戦没者慰霊の実態に迫る。

戦没者の慰霊ができない

戦後80年という節目の年、「慰霊の現場」では、記憶が静かに消えている。

太平洋戦争の戦没者遺族などでつくる日本遺族会の会員数は、1978年の104万世帯から2019年には57万世帯にまで減少した。同会が主催する激戦地を訪ねて弔う「慰霊友好親善事業」も、継続が困難として、今年度を最後に終了が決まっている。

全国の地域では、戦没者慰霊の継続はさらに深刻な問題となっている。日中戦争を研究し、『後期日中戦争 華北戦線』（KADOKAWA）などの著書がある愛知学院大学の広中一成准教授が語る。

「愛知県西尾市の三ヶ根山には、東京裁判でA級戦犯として処刑された7名を祀る殉国七士廟という慰霊の場があります。この周囲には多くの戦没者慰霊碑が建立されており、毎年なにがしかの慰霊が行われていたのですが、遺族会の解散も増え、その多くは有志が1人、2人で管理するものになってしまっているんです」

広中氏が特に衝撃を受けたのは、その三ヶ根山にある比島観音の慰霊祭の終了だという。

「フィリピンで戦死した軍人・民間人を慰霊する比島観音像は、1972年に全国の生還者や遺族6000人の寄付で建立されました。ところが、2018年に47回目の例大祭を最後に慰霊行事が終了しました。理由はやはり、遺族や関係者の高齢化です」

広中氏によれば、子供や孫世代は戦争そのものにリアリティがなく興味もないという。

「語り部がいなくなって増えたのが、戦争を語り継ごうという催しですが、知識や経験が共有できず『語り継ぎが難しい』という声も聞きます。戦争とは何かを考える機会がないから、息子、孫の世代は興味を失い、引き継がれないんです」

広中氏は、この現象の背景に戦後社会の根本的な問題があると分析する。

「戦後80年のあいだ、あの戦争はなんだったのか、きちんと考えてこなかったツケです。日本人は、GHQがこうだといえば、それで思考停止していた。右も左も関係なく、いかなる立場であっても、あの戦争について真剣に考えることを怠ってきた結果が、今の状況を招いているんです。

慰霊の場は、単に死者を弔うだけの場所ではありません。あの戦争で何が起きたのか、なぜ多くの人が亡くなったのか、そして今を生きる私たちがそれをどう受け止めるべきなのか──慰霊を通じて考える場なのです」

慰霊祭はいつ、どこでやるか不明

國學院大學の藤本頼生教授は、こうした慰霊の場が縮小・消失している状況だからこそ、戦争を知らない世代による継承が重要だと指摘する。

「現在の70代以下の世代は、対外戦争に直接かかわったことがない世代だけに、過去の対外戦争の記憶を継承し、祖国を守るために亡くなられた方々に対する慰霊を続けていくことが必要だと思っています」

戦争を知らない世代だからこそ、慰霊を通じた記憶の継承が重要だという立場だ。しかし、慰霊の現場が縮小・消失する状況で、どうやって「継承」していくのか。

藤本氏は、慰霊のかたちが決して１つではないことを強調する。遺族会や戦友会の解散が相次ぐなか、慰霊を支える担い手が多様化している。個々人による慰霊を除いても、少なくとも5つあるというのだ。

「主催は公的機関、神社や寺院、各地の隊友会や遺族会、社寺以外の新宗教系の団体、それ以外の有志らの団体などが考えられます」

これだけ多様な主催者がいると、全体像の把握は極めて困難だ。総務省が「平成26年度まで収集した追悼式及び追悼施設に関する情報」をサイトに掲載しているだけで、体系的な把握はなされていない。

神社本庁の調査では、神社主催の慰霊祭は年間2700件程度。ただし、藤本氏によれば、正確な数字はわからないという。地域では、自治体の広報紙に日程が掲載される場合もあるが、関係者のみに知らせるだけという慰霊祭も多い。

今年7月以降の戦没者慰霊祭に関する全国の新聞記事を調べてみると、関連記事は40件程度しか見つからない。しかも、そのすべてが「開催された」という事後報告で、事前の開催案内は皆無だった。これでは、新しく慰霊に参加したい人が情報を得ることは困難だ。

「艦これ」の衝撃

注目すべきは、現代的な継承方法だ。例えば、ゲーム『艦隊これくしょん -艦これ-』がきっかけで、茨城県の大洗磯前神社にある軍艦那珂忠魂碑の慰霊祭や、広島県呉市の海軍墓地に足を運ぶ人が増えているのだ。

こうしたサブカルチャーをきっかけに前の戦争を考え、慰霊の気持ちをもつ世代は、従来の慰霊関係者からは眉をひそめられることもあるが、藤本氏はどう見ているか。

「様々な慰霊や追悼、顕彰のカタチがあるなかで、若い世代の人々の入り口、窓口がアニメや漫画、映画などであっても、過去の戦争を風化させることなく、慰霊や追悼を行うことが大事だと気づき、戦没者の慰霊祭が継続していくことに少しでもつながるのであれば、決して問題視するようなものではありません。むしろ評価されるべきもので、広い意味での戦争の記憶の継承にもつながるのではないでしょうか」

従来の形式にとらわれず、敷居を下げることが重要なのだ。関係者のみに閉じるではなく、多様な入口から戦争と向き合う機会を作り出すことが、真の意味での継承につながる。

宗教という、厄介な問題

ところで、自治体による公的な慰霊支援については、藤本氏によれば、憲法の政教分離原則との兼ね合いで複雑な問題を抱えている。

「終戦記念日に合わせ、市町村単位で戦没者の慰霊祭を実施する地域があります。過去には、兵庫県篠山町（当時）などで、戦没者遺族の信仰する宗派に合わせて、自治体が社会福祉協議会などを通じてお盆に線香やろうそくを配布していた事例もありました」

だが、状況は2000年代に大きく変わった。

「篠山での事例は訴訟となり、2001〜2002年の地裁・高裁の判決もあって、200３年の夏に熊本県八代市で行われた戦没者追悼の式典『招魂祭』は、憲法に定める政教分離の原則から無宗教式に変更されました。マスコミの報道によって、同様の式典を中止した自治体もありました」

裁判や、招魂祭の無宗教化は、多くの自治体に影響を与えた。結果として、宗教的色彩を帯びた慰霊事業への公的支援は後退している。

こうした政教分離をめぐる制約の中で、慰霊の継承はどうあるべきなのか。藤本氏は語る。

「戦没者遺族の心情を大切にしながら、信教の自由や政教分離との兼ね合いも踏まえつつ、どのような形での戦没者慰霊や追悼が必要なのか、今後も模索していく必要があると考えています」

この「模索」という言葉は、慰霊をめぐる現在の状況を端的に表している。従来の枠組みが機能しなくなった今、新たな継承のかたちを見つけ出すことが求められているのだ。

筆者自身も親族の関係する慰霊祭に足を運んでいる。かつては体育館で祭壇を設けて行われていた式典も縮小している。今は慰霊碑の前に集まって市長の簡単な挨拶の後に、黙祷し20分程度で終わる。参列者も20人ほどまで減り、筆者が最年少クラスという状況だ。それでも、この慰霊祭が継続していることには意味がある。

形式が簡素化され、参列者が減ったとしても、継続する中で継承のかたちを考えていくことが重要なのではないか。そもそも、戦争への評価や歴史認識は人それぞれ異なるとしても、祖先がいて自分がいるという事実は変わらない。その祖先の中には、戦争で命を落とした人もいる。

慰霊とは、そうした人々への感謝と追悼の気持ちを表すものであり、同時に戦争とは何だったのか、平和とは何なのかを考える場でもある。広中准教授が指摘する「戦争を考える機会」も、藤本教授が示す「多様な慰霊の可能性」も、結局はこの基本的な事実から出発している。

