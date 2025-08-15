三菱商事は１４日、米西部アリゾナ州での銅鉱山開発に約６億ドル（約８８０億円）を出資し、権益の３０％を取得すると発表した。

カナダの資源大手と共同開発し、２０２９年頃の生産開始を目指す。米国での銅開発参入は４５年ぶり。需要が旺盛な銅の安定供給を目指す。

カナダのハドベイ・ミネラルズが進める銅鉱山の開発プロジェクトに出資、参画する。両社は今後、事業化に向けた最終の調査を進め、２６年をめどに開発の正式決定を目指す。この鉱山での銅の生産量は年間最大１０万トンを見込み、３割を三菱商事が獲得する。供給先は未定だが、製錬設備整備も検討しているという。

トランプ米政権は銅の半製品などに対し、８月から５０％の追加関税を課している。銅の原材料は対象外だが、米国内で銅の生産、加工体制を再構築する動きが活発化する可能性がある。

銅は、電気自動車（ＥＶ）開発や再生可能エネルギーの送電網整備などに活用されており、需要の伸びが見込まれる。一方、近年は高品位な銅が枯渇する鉱山が増えているほか、開発コストの上昇で新規鉱山の開発が難しくなっており、世界的に供給量が減少するとの懸念がある。

三菱商事は現在、南米で銅権益を持つ。かつては米国の別の銅鉱山に出資していたが、市況の変化などで０３年に撤退していた。米国は銅の生産量が世界５位、埋蔵量が７位という資源国の一つで、権益の獲得は銅資源の確保や安定供給につながると期待される。