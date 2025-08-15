●熱中症警戒アラート発表中。きょう15日(金)も身体に堪える暑さに

●概ね夏空が広がるが、午後は局地的な夕立の心配も

●来週にかけても猛暑の連続で、まだしばらく暑さとの戦いが続く見通し



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう15日(金)の予想最高気温です。

山口市や広瀬では36度と猛烈な暑さ。

その他の各地も33度くらいまで上がり、猛暑日目前の身体に堪える暑さとなりそうです。





さらに熱中症警戒アラートも発表されています。

お盆真っただ中でお出かけされる方も多いと思いますが、水分補給をしっかり行って、健康第一でお過ごしください。





この暑さの原因は、日本付近に張り出している高気圧です。

昨夜からこの時間にかけて、西日本には目立った雲がほとんどなく、高気圧による晴れのエリアが広がっています。

きょう15日(金)も県内は午後から夕立の心配がありますが、概ね夏空が広がる見込みです。





またお盆休みも後半に入るこの週末、さらに来週にかけても日ざし強烈。ギラギラ太陽が主役の真夏の空模様が続く見通しです。

最高気温が35度を超える、熱中症に要警戒の暑さもしばらく続きます。食事や睡眠をしっかり摂って、この暑さから身を守っていきましょう。





よく晴れて朝からしっかり日ざしが届く予想です。

午後は局地的な夕立の心配があります。空模様の変化に注意をしてください。





あす16日(土)からのお盆休み後半も、ジリジリと焼けつくような日ざしが届き、山口市内では最高気温が37度に達する耐え難い暑さとなりそうです。

来週も猛暑の連続で、まだしばらく暑さとの戦いが続く見通しです。

体調を最優先に考えて、熱中症対策をしっかり行って下さい。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）