お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（53）矢作兼（53）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。メイプル超合金のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚について言及した。

矢作が「二階堂ふみとカズレーザー。すごく目立つじゃない、特にカズ」と切り出すと、小木は「ビックリしたね。付き合ってたんだね。週刊誌で見たけど、赤い格好してこの人外出るんでしょ？」と返答した。

そして矢作が「ふみちゃん、来てるから」と語り、二階堂が同番組にゲスト出演した経緯を説明。「小木が（二階堂の）すっぴんがブスだって発言したんだよ。それがネットニュースになって。そしたら本当に来ちゃったっていう。松岡茉優経由で連絡があって」と語った。

小木は「そんなこと言うか？ 松岡ね、仲良いんだもんね、その2人はね。二階堂ふみさんとね」と返答。矢作が「（番組に）来るっていうんだから、いい子だよ」と語り、小木も「こんな深夜に来るんだから」と絶賛していた。

小木の「ブス発言」は2015年8月の放送内で起こった。二階堂がSNSですっぴんを公開。矢作から二階堂のすっぴんについて問われた小木が「ブス」と即答し一刀両断。この発言がネットニュースになると、二階堂と当時、番組で共演していた松岡が仲介。二階堂が「ラジオにすっぴんで行きたい」などと言っていることを、他番組の収録で会った松岡が、おぎやはぎの2人に伝えたという。

そして2016年12月、二階堂が同番組に突然ゲスト参加し、共演が実現。小木は二階堂を目の前にSNSの当該写真を見て再び「ブス」と発言。その後、矢作は「かわいくない方が好感持てる」、小木も「こういう写真はイメージよくなる」などとフォローしたという。