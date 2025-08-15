黒柳徹子さん『徹子の部屋』が50年続く理由がわかる…「わたくし96歳」が出演して実感したこと

1976年2月2日から放送をスタートし、2025年で50年目を迎え、のべ1万2000人以上のゲストとトークを展開してきたテレビ朝日『徹子の部屋』。初回からずっと黒柳徹子さんが司会を務め、今もトーク番組の世界最長記録を更新している。超ロングラン、国民の誰もが知る長寿番組だ。

そして『徹子の部屋』では、いつからか終戦の日に戦争を体験された方から徹子さんがお話を伺う回が展開されている。2025年8月15日には、6月4日に『わたくし96歳＃戦争反対』を出版した、森田富美子さんと森田京子さん親子が出演することになった。

富美子さんは現在96歳で、1945年8月9日長崎で原爆の投下に遭い、両親と3人の弟を失くしている。8月9日の出来事や戦争反対への想い、政治への意見などを富美子さんはX（旧Twtter）で「わたくし96歳」というアカウントから日々発信している。

富美子さんと京子さん親子が、黒柳徹子さんに会ってどんな感想を持ったのかーー。娘の京子さんが『徹子の部屋』に出演へのハハ（富美子さんは京子さんをはじめ多くの人からこう呼ばれている）と自分の想いを寄稿してくれた。

家族揃って大好きな徹子さん

「黒柳徹子さんといえば、『夢で逢いましょう』」

ハハが遠い目でそう言った。そして続けた。

「この番組、『上を向いて歩こう』『こんにちは赤ちゃん』『遠くへ行きたい』、いい歌がたくさんあった」

私も小さかったけれど、覚えている。毎週土曜日になるとハハに「今日は遅くまで起きていていい？」と夜更かしの許可を取っていた。坂本九さん、渥美清さん、そして黒柳徹子さん、とにかくたくさんの豪華メンバーが揃ったバラエティー＆お笑いの番組で、可笑しくて楽しくて家族全員大好きだった。

「大きくなってからは、『ザ・ベストテン』」

今度は私が言う。今も昔も楽しみにしている番組には必ず黒柳徹子さんがいる。

なぜ、私たちがこんな話をしているかというと……、超がつく老舗番組『徹子の部屋』の出演が決まったからだ。

『わたくし96歳 ＃戦争反対』出版前、担当の編集者や宣伝担当者が「徹子の部屋に出られたらいいね」「そう、出ましょうよ」などと言い、私たちは「ハハハ、まさか」と笑っていた。しかし、その「まさか」がじわじわと、ざわわざわわと実現しそうな様相を呈してきた。そして、遂に「出演が決まりました！」と連絡が来た。実現した！

「実現しちゃったよ〜」と、ハハを見ると、

「そう言われても……」

いつもと変わらないハハ。あまりに現実離れした展開について行けないのか、それとも何があろうとへっちゃらな人なのか。

ハハと『徹子の部屋』の過去放送で予習

収録は7月某日。その前にテレビ朝日スタッフとの顔合わせ打ち合わせ。そこでハハはキッパリと言った。

「心配ないと思っています」

私はハハが言うのだから「心配ない」と思う。……が、同席しているみなさんの顔を見るとどちらとも言えない微妙な雰囲気。大丈夫、大丈夫。

『徹子の部屋』なら、これまでリアルタイムでたくさん見てきた。とはいえ、あくまで視聴者としてだ。出演するとなれば、それなりにゲストとしての心構えが必要だ。

TVerでは、過去1週間分の過去放映分の『徹子の部屋』を見ることができる。ハハのiPadの横に私のiPadを置き、TVerを開いた。大森南朋さん、松たか子さん……、大物ゲストの回が続く。

ハハが見ながら驚いた顔で言った。

「徹子さん、すごい。会話の進め方が素晴らし過ぎる」

「今頃気がついたのか」の話だが、視聴者側とゲスト側では見るところ、感じるところが違うのだ。ゲスト側の目で見ると、これまでと違った素晴らしさが垣間見えて、驚く。

「ひとりひとりを良く知り、家族や生い立ちの話まで……」とハハが言う。

開いているTVerでは、徹子さんと話している松たか子さんが驚いて「なぜ、そんなことまでご存知で!?」と目を丸くしている。その前の回の大森南朋さんも同じ驚きの声をあげていた。

数日後、私はテレビ朝日スタッフとの打ち合わせの際、お願いされていたハハの過去と今の写真の準備を始めた。しかし、今は昔のアルバムがすぐに出せる状態にない。

2007年からの写真は駒沢公園のジョギングや箱根駅伝の応援などが私のスマホの中にある。最近の写真ではマシンの筋トレ、焼肉を前に焼き上がりを待ち遠しそうに覗き込む顔などなど、元気なハハの写真がある。もっと前の写真もあったらほしいと言われた。長崎に住んでいる弟にハハが写っている写真はないかと問い合わせ、あれば送ってくれと頼んだ。家族総動員で動いている。それだけ『徹子の部屋』は特別なのだ。

徹子さんの「話を聞く力」の素晴らしさ

そして、いよいよ収録日、いざ！

暗いスタジオに入ると、奥に煌々と明るい『徹子の部屋』のセットがある。スタッフに挨拶しながら奥に進み、私とハハは「部屋」に入る。優しい笑顔で出迎えする徹子さんにハハも満面の笑み。私は少しホッとし、「頑張れ、ハハ」とテレパシーを送った。

オープニングの挨拶と少しの会話が交わされた後、いよいよ戦争と被爆体験の話に入った。ハハが静かに話し始めた。あるところまで話したところで、私は心の中で「はい、徹子さん、ここで一言入りますか？」と徹子さんの顔を見た。私と同じ顔で徹子さんを見るハハの顔が正面に置かれたモニターに映った。しかし、徹子さんは何も言わず「続けて」とテレパシーを送ってきたような気がした。また、ハハが話し始める。徹子さんはしっかりとハハの話を聞いてくださった 。その傾聴する姿勢に私もハハも圧倒させられた。

ハハはこれまでたくさんの取材を受けてきた。本の出版が間近になった頃からは、私も一緒に取材を受けるようになった。そして出版後は、どうも記者の質問が少し 違ってきたように思う場面が増えた。ハハが話したいことではなく、ハハに言ってほしい答えを準備してくる記者もいた。しかも、そのほとんどが記者側にとって都合のいい答えだ。ハハが伝えたい話を遮る場面もケースもあり、こう答えてほしいのだなとわかるあからさまなものもある。しかし、記者に忖度するようなハハではない、私もそうだ。

先日、ハハは「Xをやるメリットは？」と取材で聞かれた。「メリット？」ハハが眉を顰めた。ハハは損得でXの投稿をしたことはない。ハハの投稿を見たことがあるなら、それはわかるはずだ。

似たような質問が続いた日、ハハはイラッとした顔で、

「おたくは 、Xしてらっしゃいますか？」と聞いた。

「あ……してないです」

取材を見ていた私も思わずため息を漏らした。きっとハハの決まり文句である 「言いたいことを言わせていただく」も、この人は知らない。

そして、今年50年目を迎えた『徹子の部屋』という超老舗番組を持つ黒柳徹子さん。たくさんの取材を受けているハハは、彼女を前に、その素晴らしさを直に感じることができた。

私は取材でこう聞かれたことがある。

「家族から辛かった悲しかった経験を詳しく聞き出すにはどうしたらいいですか？」

「え!? あなたは家族に聞けますか」と強い口調で答えた。

80年前の8月9日をハハから細かいところまで聞いて書いた本、だからそんな質問をしたのか？ 本を読んでの質問だろうか、いや、きっと読んでいない。読んでいたとしても真意は理解していないのだろう。

私は心の中で「あなたは、性暴力を受けた方に根掘り葉掘り出来事について聞けますか」と質問していた。「それが家族だったら？」とも……。ハハの8月9日の記憶は性暴力ではないけれど、戦争も性暴力も受けた当事者でなければわからない辛い思いがそこにある。話すことも記憶を戻してもらうことも簡単なことではない。なぜそのことが想像できず、簡単に話せると思う人が多いのだろうか……。

徹子さんの前でハハがたくさんお話が出来たのは、徹子さんがハハの話に対して敬意を持ってくださったように感じたからに違いない。そして、徹子さんも戦争を経験し、自らの著書が活動で戦争反対を訴えていることも大きかったのかもしれない。

収録直後、ハハの突然のお願い

ル〜ルル♪ルルル♪ ルルル、ル〜ルル♪のエンディング曲が流れ、徹子さんのエンディングの言葉。そして「はい、カーット」、無事収録が終わった。

「ありがとうございました」と頭を下げる私の横でハハが、

「徹子さんにひとつお願いがあります」と言った。

うわっ、ななな何を言い出すんだ⁉

「あの絵を近くで見せていただいてもよろしいでしょうか」

後ろに飾ってある『アフガンの王女』を指差した。堀文子さんが徹子さんをモデルに描いた絵だ。

すると徹子さんは満面の笑みで、絵を指差し、

「あの絵をはずして、ここに持ってきてあげてちょうだい！」

徹子さんまで、ななな何ということを！ 私は慌てて、

「いえ、近くに行きます。見に行きます」と言って、ハハを立たせた。

「あの絵は油絵でも水彩でもなく、日本画ですね」とハハ。

徹子さんがまたうれしそうに笑った。

2人で絵のすぐ前まで行ってじっくり拝見した。絵を覗き込むハハの顔は最高だった。よかった、本当によかった。

黒柳徹子さんの「聞く力」は本当に日本一だった。その番組にゲストとして出演し、直に話すことを経験した私たち親子。日が経っても「宝だね」と話している。

母は小さく手を振った…1945年8月9日長崎、16歳の「わたくし95歳」母との最後の朝