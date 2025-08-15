交通事故の謝罪で呼び出され、相手は3人、私は1人。30分無言の恐怖【ママリ】
交通事故で謝罪訪問をしたけれど、気まずい雰囲気に…
交通事故でお相手に謝罪訪問した(された)ことのある方はいらっしゃいますか？
先日、車対車の人身事故を起こしてしまい(9対1)、お相手(年配のご夫婦)に胸や腰を打つ怪我をさせてしまいました。
事故当日に電話で「ご自宅へお詫びに伺いたい」とお伝えしたところ、「また都合の良い日を連絡する」と言われました。
すると今日突然「今から喫茶店に来れるか」と言われ、急いで息子を預け、菓子折りを購入し、指定の場所へ向かいました。
相手方は家族3名で来られました(年配ご夫婦+40歳くらいの女性(多分娘さん))。
冒頭で繰り返し謝罪をし、そこからは30分程ほぼ無言。(3人で来られたのと、怒っているオーラに萎縮してしまい、繰り返し謝ることしかできませんでした)
帰り際、娘さんにスマホの画面を見せられて「車がこんな風になってしまってショックを受けています」と言われ、そこで何度も謝罪しました。
もちろん支払いはさせて頂き、最後に菓子折りを受け取って頂けました。
私が当然悪いんです。でも、今後どうなるのか少し怖くなってしまいました。
謝罪訪問って皆さんこんな感じでしたか？
出典：
qa.mamari.jp
自分に非があることで、ひたすら謝ることしかできなかったという投稿者のママ。それでも30分という無言の時間は耐えられないですよね。
ママたちから寄せられた回答
ここからは質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
謝罪訪問は1人で行かない＆これ以上できることはない
私はお相手の自宅に主人と行きました。
菓子折をお渡しし少し話して帰りましたが大変優しい方で「これからは気をつけて」と言われただけでした。
とうふさんのお相手の方はお怒りのようですが修理代なども保険で支払われるのでこれ以上なにかする必要はないかと思います。許す許さないは感情の問題ですが…
何かあれば保険会社を通して連絡した方が良いです。
出典：
qa.mamari.jp
こちらのママは夫と一緒に謝罪訪問に行かれたそう。一人ではないから心強いのと、もし何かあったときに余計なトラブルを回避できそうですよね。
また、保険会社を通して修理代などは支払われるため、謝罪訪問のほかにできることはないのでは？というアドバイスもくれています。
事故の相手とは直接会わない方がいい
とうふさんはお1人で行ったのですか😢？
怖かったですよね😢
脅されてはいませんか？
こういう場合は自分に非があっても相手側とは直接会わない方が良いと思いますよ😨
そこで不当に脅されたり、お金を請求されたりなどのことがあったら、もっとややこしいことになりますよ。
保険にはしっかり入っているのですよね？
それならば、全て保険屋さん同士で話すものなので。
日本人はしっかり謝らないと…という思いが強いと思いますが、こういう場合は真面目過ぎても逆に危ない立場に置かれる場合があるので、ほどほどにですね…😅
出典：
qa.mamari.jp
こちらのママは事故相手に直接会うのはやめた方がいいというアドバイスをくれています。そこは双方の保険会社に任せて解決してもらう方が、余計なトラブルに巻き込まれないとのこと。
不当に脅されたり、お金を請求されたりしたら怖いですよね…。
命にかかわったかもしれない事故なのだから深刻になって当然
高齢者は情緒不安定な所もあるので娘さんが代弁したのでしょうが、事故って運が悪ければ命に関わる事なので、深刻になって当然だと思います。
私は昔人身事故起こしたことあります。父とお宅に行って玄関先で深く謝罪しましたが、相手の方からも謝罪を受けました。
ただ救急車呼ぶ時や相手の方が病院に運ばれた後も生きた心地は無かったです。
お相手の方の怪我が軽く済んで本当に良かったと、ただその一点では無いでしょうか。
出典：
qa.mamari.jp
こちらのママは「事故は最悪命を落とすこともあるものだから、深刻になって当然」という考えを伝えてくれています。今回は命に別状はなかった事故だったからまだよかったものの、これが相手の命を奪う事故になっていたとしたら、謝罪では済まされないですよね。
自身の誠意は相手に伝わったと思うので、今回の謝罪訪問は間違いではなかったのではないでしょうか。
謝罪訪問は自身の気持ちが大事。ただし1人では行かない方が◎
結局のところ、謝罪訪問に正解はなく、人それぞれの考え方や状況によってベストな方法は変わるようです。
ただ、大切なのは相手に誠意を伝えること。謝りたいという気持ちがあるのなら訪問を選ぶのも一つの方法ですが、その際は会う場所を工夫したり、1人で行かないようにするなど、安全面への配慮が欠かせません。自分が不必要な危険に巻き込まれないよう、しっかり計画を立てたうえで行動することが大切ですね。
イラスト：きさらぎ
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）