杉本彩が感動！「保護猫界隈」で今話題、台湾『猫村』のしくみは猫にとって天国だった

7月30日にカムチャツカ半島付近で起きた巨大地震では、北海道の海岸沿いだけでなく、東北から九州まで広範囲に渡り、再び津波の恐怖に襲われた。鹿児島の十島村にある悪宝島周辺では長く地震が続いている。地震大国である日本は、南海トラフや首都直下地震以外にも地震災害はいつ起きてもおかしくない状況だ。さらに、災害は地震だけではない。線状降水帯の影響で起こる未曾有の水害などもたびたび発生している。

こういった自然災害が発生すると、第一優先になるのは人だ。犬や猫、他の動物でもペットを抱えている人たちのケアはどうしても二の次とされる。しかも、日本では「ペットと暮らすのは自己責任。自分自身で対策を練るのは当たり前」という風潮が今も根強い。もちろん、自分自身での準備も必要だが、一般社団法人ペットフード協会の「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」では、犬が約684万頭で全世帯の約9.1%、猫が約906万頭で全世帯の約8.7%で、犬猫合わせると全世帯の約17.8%がペットと暮らしている。こういった状況下を考えても「人もペットも共に」という対策は、今後より必要になってくるだろう。

「こういった災害対策含め、ペットとの共存が進んでいるのは、日本同様に地震が多い台湾です。台湾の動物への関わり方の対策は学ぶ点がとても多いと感じています」

こう語るのは、長野県松本市の繁殖事業者の事件など、動物虐待事案の告発や、動物福祉向上に関する普及啓発活動を積極的に行い、『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』の主宰でもある俳優の杉本彩さんだ。

杉本さん自ら執筆する連載の第76回では、「台湾・猫村の動物との関わり方」について寄稿いただいた。

以下より、杉本彩さんの原稿です。

「 人もペットも」日本と大きく違う地震対策

2024年、台湾東部沖で大規模な地震が発生した。震度6強、過去25年で最大級の揺れが島を襲ったが、現地行政の初動は驚くほど迅速だった。

花蓮県では、発災からわずか4時間で避難所が開設され、そこではプライバシーに配慮した個室空間、屋外テント、温水シャワーやトイレ、そして自由に好きな物を選ぶことができる豊富に揃えられえた食料品や生活用品、医療ケアや心理的サポート、さらに希望者にはマッサージまで提供されるという、まさに「人に寄り添う」支援体制が整えられていた。

しかも、それだけではない。地震によって建物に取り残された猫を、消防士が救助する様子がテレビで報道され、多くの人の心を打った。被災者とその「家族」である動物たちの命にまで目を向ける社会。その姿勢に、日本とのあまりの違いを感じた。

私が10代の頃から親しみを感じてきた台湾。30数年前、度々仕事で訪れる機会があった思い出の地だ。その地で、なぜこれほどまでに福祉と救助の手が行き届くのか。

報道によれば、台湾とて行政だけでは充分な対応は難しいという。にもかかわらず日本との大きな差があるのは、日頃から行政と民間団体が連携し、有事を想定した訓練と体制づくりができているからだ。

そんな折、福岡大学、経済学部・大学院経済学研究科の山粼好裕教授による論文『猫を中心とした台湾動物政策の現状と課題』（福岡大学経済学論叢第70巻第1号所収）を拝読し、その理由の核心に触れた気がした。山粼先生の論文の内容をお伝えすることに関して許諾いただいたので、ここでご紹介したい。

台湾・新北市の「猫村」のしくみ

台湾は、経済面で一人当たりのGDPが日本を上回る先進国となっただけでなく、社会全体に「弱者への配慮」というリベラルな思想が根付いている。そのことが、動物福祉や災害時支援といった政策に明確に表れているのである。

たとえば、台湾・新北市の「猫村」では、観光と飼い主のいない猫の共生を両立させるために、仔猫を保護して避妊去勢手術を行い行政が責任を持って譲渡に繋げる。また、成猫に関しては、2009 年に発足した「猫友社」という民間団体が給餌や猫ハウスの設置などを担っている。そして2011 年には、新北市と住民で協定が結ばれ、定期的な掃除と消毒が実施されるようになった。

観光客に対しても、猫にストレスを与えない行動指針がパンフレットや看板で丁寧に示されているそうだ。たとえば、「猫は夜行性です。驚きやすい猫もいるから、写真を撮る時はフラッシュを焚かないように、そして小さい声で話しゆっくり歩きましょう」とか「飼い猫を捨てることは厳禁です。もし捨てようとしている人を発見したら、即刻、衛生教育情報センターか110番に通報してください。」といった7ヵ条が、あまり知識のない人にも分かりやすく書かれている。驚くべきは、これらのルールが行政主導で整備されている点に意義がある。

また、桃園市の猫保護団体「新屋猫舎ボランティアグループ」は、年に1,000頭を超える猫を保護し、譲渡まで一貫して対応している。団体は、20年前に設立され経費は全て寄附によってまかなわれ、運営は極めてシステマティックだ。事務所には数名の常勤スタッフが運営管理業務にあたり、100名程度のボランティアが週1回のペースで、交代で世話をしている。

そして行政からは、マイクロチップの現物支給という形での支援がなされている。これによって、個体管理の徹底や、遺棄や虐待の防止に繋がる。何より現物支給であることから、支援する財政の使途を限定することができ、流用を防ぐといった透明性が確保されているという。

日本の自治体にも地域猫制度や保護譲渡の仕組みは存在するが、時に「無責任な餌やり禁止」というネガティブな伝え方のため、あたかも「餌やり全面禁止」と誤解を与えてしまうこともある。

山粼教授は、広島・宮島の鹿管理（※1）を例に、こうした排除的な姿勢が現場に混乱と不信をもたらすと指摘する。

※1：廿日市市「宮島地域のシカ対策」

動物を守ることは結局、人の幸せにも繋がる

さらに、台湾動物保護法の条文には、日本には存在しない明文規定が多数ある。

たとえば、県や市の機関は、飼い主のいない動物の保護施設（シェルター）を、その数に合わせて設置しなければならない、もしくは、動物シェルターを設けることを民間団体に委託する。又は特定の場所を、動物シェルターとして指定して動物の保有を行わなければならないなど。

そして市や県がそれらを行う際には、国がその経費を補助しなければならない。さらには、民間団体の動物シェルター設立においては、市や県が奨励するための手段を講じ援助を与えるのだ。動物シェルターや自治体の主管機関指定の場所で動物の世話をする場合、必要経費を自治体に請求することもできる。このように台湾動物保護法には、地方政府が犬猫の保護と譲渡に責任を負うことが規定されている。

しかも支援だけではない。保護する動物の対象は、飼い主のいない動物や飼育放棄の動物はもちろんのこと、条文には「本法に基づいて、主管機関が没収し留置している動物」とあり、行政が不適切な飼育をしている飼い主から没収した動物も対象になっている。台湾動物保護法の第5条では、飼い主義務が規定されそれが満たされない場合、飼い主からの動物の保護が可能となっている。他にも保護の対象には「苦しんでいる動物」との記載もある。

日本では、施錠された室内や車中に閉じ込められ、命のカウントダウンが始まっていても、「所有権があるから保護できない」と突っぱねられ、手をこまねくケースが後を絶たない。動物を単なる「物」としか扱わない民法の限界なのか、助ける気がないことを法律のせいにしているのか…。そして法改正も一向に進まず、その間にも命は失われていく。こうした状況に、私は怒りと情けなさを覚える。動物たちが命の危機に晒されていても､「違法ではない」、仲間の死体がそこにあっても「虐待ではない」と。責務としてとらえず面倒案件として進めようとしない。だが目の前にいるのは唯一無二の存在であり、死んでしまったら二度と戻らない命なのだ。

台湾は、動物政策を「人間のための政策」と定義する。動物の命を大切にする社会は、人間の命にも自然と配慮するようになる…、そして逆に、犬猫など身近な動物が苦しんでいれば、精神的に大きな苦痛を受けるのが人間として正常である、と。

当協会にも身近で苦しんでいる動物を見て、「保健所や警察に通報してもたらい回しでこれ以上辛くて見てられない、どうしたらいいのか」と日々多くの通報をいただく。それが人の心だ。

台湾のその思想の広がりが、災害時にマッサージまで提供される避難所や、市民の愛猫を躊躇なく助けに行く消防士の行動につながっている。

台湾における動物保護政策の進化は、単なる制度改革ではない。社会が「命を慈しむ」方向へと進化した結果である。私たち日本人は、もっと真剣に「動物を守る」ということの意味を考えるべきではないだろうか。民間の努力を「うるさい活動家」と一蹴し、行政は「予算がない」「法律がない」と責任を回避する。それでは何も変わらない。私たちが台湾から学ぶべきことは、法制度の整備だけではない。命に対する、そして弱者に対する社会のまなざしである。

猫村で静かに猫と向き合う人々の姿、傷ついた猫を抱きかかえるボランティアの温かい手、避難所で被災者の声に耳を傾ける支援スタッフ…、それらはすべて、社会の成熟を物語っている。今こそ、日本もその姿勢を真似る時ではないだろうか。

