東京大空襲の後、勝てるとは思えなかった。90代が語った戦争、愛犬を食用に連れて行かれる現状

南方の戦地では、飢えや感染症で亡くなる方が約6割いたと言われています。でも、戦争の悲劇は戦場だけに起きるわけではありません。日本で暮らす多くの市民が、空襲や原爆などの攻撃、食糧難や貧困に苦しみました。そして、そこには戦争という時代に巻き込まれてしまった子どもたちの存在がありました。

『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である森田富美子さん（96歳）は1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失いました。当時16歳の女学生でだった富美子さんは、自らの手でご両親と弟さんを弔ったのです。富美子さんは、長い間話すことがなかった原爆の記憶を91歳からSNS で発信し始めます。＃戦争反対をつけての発信は、多くの人の心に留まり、現在8.8万ものフォロワーを持っています。そんな富美子さんに敬意を表し、オマージュ企画として、戦争当時、未成年だった人たちの生の声を集めた『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』という戦後80年連載を不定期でスタートしました。

第３回は、終戦当時、17歳だった安藤敏夫さん（仮名）のお話です。安藤さんは、終戦があと1ヵ月長引いていたら出征していたかもしれない、と語ります。東京で暮らし、銀座空襲、東京大空襲、城南大空襲という3つの空襲に遭遇したといいます。さらに、愛犬を「献納運動」で差し出す体験もしていて、多感な思春期に戦争の危うさ、戦争や人間の残酷さを感じていました。青年期に差し掛かっていた少年がみた終戦間際の東京とは……。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

安藤敏彦さん(仮名)

1927年(昭和2年)生まれ 没91歳 （終戦時18歳）

家族構成 姉2人、本人

戦前と戦時中に両親が病死し、二人の姉に育てられる。

東京都芝区（現在の港区）で生まれた。戦時中は荏原区（現在の品川区）に住み、東京大空襲とその後、5月24日に発生した城南大空襲も経験している。

※安藤さんはすでに亡くなっています。そのため記録を残していた娘の安藤由美さんに父親の一人称で寄稿いただきました。

東京大空襲の後は、勝てるとは思わなかった

私は、昭和2年生まれ、17歳で終戦を迎えました。昭和2年生まれは、大正から昭和に年号が切り替わることが関係しているのでしょうか、同級生の中にも徴兵された者、まだされない者がいました。大正天皇は大正15年12月25日に崩御され、その後昭和が始まったのですが、昭和元年はたった7日間しかありませんでした。なので、私の同級生に大正15年と昭和元年、昭和2年が存在するのです。大正15年と昭和元年生まれの同級生の中には、すでに徴兵される者もいたんですが、昭和2年生まれの私のところには赤紙はまだ来ませんでした。

といっても、私よりも若い年齢の男子たちが、予科練（海軍飛行予科練習生）や少年兵として志願していきました。私は、戦前、戦時中に相次いで両親を失い、家族は姉2人でともに身体が弱く、働き手が必要だったこともあり、自ら軍隊に入ることはしませんでした。ですが、終戦がもう少し長引いていたら私のところにも赤紙が届き、戦地に向かっていたのではないかと思います。

これは、戦時中は口にできませんでしたが、終戦間際、いえ、東京大空襲の前後あたりから、「この戦争は勝てない」と感じていました。学校では「天皇陛下万歳」「国のためにわが身を捧げる」という教育勅語に基づく忠誠心教育を受けていました。でも、どんなに頑張っても人々の暮らしは悪くなる一方で、みな常にお腹を空かせ、空襲ではたくさんの人が死んでいく。新聞には、「日本軍大勝利」「航空母船撃沈！」といった勇ましい見出しが並んでいても、心の中では「本当に勝てているのか、出征した知り合いはみんな戻ってこないじゃないか」と、違和感というか、敗北感のようなものが心を占めていきました。

同級生が「国のためなら命を捨てることも厭わない」と語るたびに、そうは思えない自分は非国民で、まともでないのか、と悩んだこともありました。このこういった思いは終戦まで誰にも言うことはありませんでした。特公に捕まってしまったら、姉や親せきに迷惑をかけてしまうので、ずっと心に秘めていました。ですが、私ぐらいの年齢であれば、戦況が危ういことを感じていた人もかなりいたのではないかと思うのです。

大好きだった犬までも連れていかれた

そして、日に日に生活は貧しくなっていきました。ご飯は、ぞうすいになり、ぞうすいの中の米粒は目で追って数えられるほどしか入っていません。日中は、勤労動員で働いていていました。工場での肉体労働なのですが、お腹が空いて力が入りません。そういうときは、水を飲んで空腹を紛らわせていました。一緒に働いていた仲間は、あまりにお腹が空いて、池の中にいた鯉やカエルや亀、オタマジャクシなどを獲っては焼いて食べていましたが、私は生き物が好きだったので、どんなにお腹が空いても食べることができませんでした。

昭和19年頃だったと思います。「献納運動」が盛んになりました。家にある鍋窯など鉄類や制服の金属のボタンまで徴収されました。そして、何よりも悲しかったのは、家で飼っていた犬も「献納運動」で兵隊さんに連れて行かれたことでした。

犬を飼っているといっても今のような「ペット」という感じではありませんでしたが、子犬の頃に近所からもらって、自分が毎日餌をあげていっしょに暮していました。餌といっても今とは違って残飯です。でも、残飯もだんだん少なくなって、犬にもひもじい思いをさせていました。自分の食事から少し分けてあげ、大事に育てていました。

ところが、兵隊さんがやってきて、「献納運動」で飼い犬は差し出さなくてはならない、と言うのです。「大切にしているとか関係ない。お国のためにどの家も犬や猫、馬も差し出している」と言われました。姉たちから、「食用や毛皮にされる」と聞かされ、犬の命まで差し出さなくては勝てないことに再び疑問を感じました。そして、とにかく悲しかった……。これは戦後に知ったことですが、うちの犬のように食料や毛皮になった犬だけでなく、軍用犬として、爆弾を背負って突撃させられる犬や馬もいたそうです。人が始めた戦争に無関係な動物たちも巻き込まれることに怒りを感じました。

「戦時下なのだから愛犬よりも人を重視するのは当たり前だろう」と思われる方が今いるかもしれません。でも、そういう考えが戦争に向かっていくのだと思います。人が動物たちの命を軽んじる社会は、結局、人の命も軽んじるのです。動物たちを戦争のために「献納」する社会は二度とあってはならないと私は思います。

寸前で助かった有楽町で起きた空襲

1945年当時、私は、東京・荏原区（現・品川区）に住んでいました。そして、その年、大きな空襲に3回遭遇しました。

最初は、1945年1月27日に東京の銀座・有楽町で起きた空襲でした。私は姉に頼まれた用事があって品川方面から有楽町駅を目指して電車に乗っていました。時間は真っ昼間の2時過ぎ。この日はやたら寒く、重たい雲が空を覆っていました。雪が降ったら大変なので用事を早く済ませて帰らなくては、と考えていたときでした。

電車が浜松町駅を出てすぐに、空襲警報が鳴った直後、ものすごい爆音と地響きがしました。「あ、これはダメだ！」と頭を覆ってしゃがもうとすると、誰かが私の腕を掴んで引っ張ってくれて、電車から降りました。とにかく頭を守らなくてはと思いながらも、頭の真上をB29が飛んでいるような感覚がして、土手に体をピッタリと付けることだけで精一杯でした。地面を掴むようにしがみついていないと飛ばされてしまいそうなほど、地鳴りのような爆音が続きました。

戦闘機の攻撃が去って、静かになったので恐る恐る頭を上げ、あたりを見回すと、有楽町・銀座方面が焼夷弾で真っ赤に染まっていました……。この空襲では、現在銀座三越や和光がある銀座四丁目交差点付近や有楽町駅周辺も大きな被害に見舞われ、死傷者が多く出たようでした（死亡者は約530人／東京大空襲・戦災資料センターより）。

その後、1945年3月9日未明から10日かけて東京大空襲が起きました。私は、荏原区（現在・品川区）に住んでいましたが、ギリギリのところで難を逃れました。防空壕に向かう途中、坂の上で、品川駅方向を見たら夜なのに空が昼間のように明るく光っていました。今まで見たこともない数のB29が飛んでいるのが見えて、東側全体がどんどんとオレンジ色に染まっていきました。いくつも炎が柱のように立ち上がっているのがわかり、その炎が徐々にこちらに迫ってくるような感覚がありました。「これでは東京全体が燃えてしまう、今回ばかりはダメかもしれない」と必死に近所の人たちに声をかけ、二人の姉といっしょに防空壕に逃げ込みました。

焼夷弾が嵐のようだった城南大空襲

もっとも身近に空襲の恐怖を感じたのは、1945年5月24日東京の荏原、品川、大森、目黒区などで起きた、のちに『城南大空襲』と呼ばれる空襲でした。東京大空襲では、300機のB29が夜間無差別爆撃したと言われています。この城南大空襲は、東京大空襲よりも多い520機が荏原、品川、大森、目黒区を爆撃しました。私が住んでいた荏原区はもっとも被害が多く、7割近くの家屋が焼失したことがのちにわかりました。

空襲警報が聞こえ、姉たちと逃げる準備をしていると、「ヒューヒュー」といった音が絶え間なく、嵐のように聞こえ始めました。このヒューヒューという音は、焼夷弾が落ちるときに出る音です。焼夷弾は爆弾の中に油が入っていて、落ちるとあっという間に家を焼き尽くしてしまいます。3月の東京大空襲のときよりも間近に、ヒューヒューという音が絶え間なく聞こえました。姉たちに「急がないと火に巻かれて死ぬぞ！」と怒鳴るように声をかけ、無我夢中で防空壕に向かって走りました。

防空壕は瞬く間に一杯になりました。２つ上の姉は体が弱く怖がりなので、「3月の空襲では、防空壕の中に逃げてもその中で焼けてしまった人がたくさんいたって聞いたけど……」と心配そうにずっとつぶやきながら耳を塞いでいました。幸い、私たちが逃げ込んだ防空壕は無事で命は助かりましたが、家は燃えてしまい、姉とともに、多摩川を渡ったところにある神奈川の親戚を頼ることになりました。

心の中で、戦争に対する疑念が日に日に膨らんでいきました。3月の東京大空襲で繁華街だった街も焼け野原になり、城南大空襲では自分の家も焼けてしまった。誰もが今日生きていくことすら精一杯なのに、日本の戦力はどこにあるのだろう、自分ももう力が出ない、毎日を生きることがみな精一杯なのに……と思っていました。でも、こういった思いは口が裂けても言えません。それが戦争なんです。だから怖いのです。

◇後編では、安藤さんのような若者たちが任されたあるつらい仕事と、戦後の進駐軍で働いたときの様子を引き続き伺います。

