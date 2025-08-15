【密着】お盆に増える車のトラブルにJAF奔走 一番多い要請は？ 15日は九州道上りで最大15キロの渋滞予測
遠距離の移動が増えるお盆は、車のトラブルが増える時期でもあります。どんなトラブルが多いのか、JAF＝日本自動車連盟のロードサービスに密着し、対策を聞きました。
お盆初日の13日、取材班が同行したのは、JAF福岡支部ロードサービス隊の田北和志さんです。この道18年のベテランでも、出発前の点検は欠かしません。
「私たちがしっかりしてないとダメなので、オイル、水、ベルト、タイヤ、資材を使う時、ちゃんとしているか確認しています。」
いざ、出発です。この日は珍しい要請がありました。車を止めたあと、シフトレバーが正常に動かなくなり運転できなくなったといいます。通常は車のディーラーに要請すべきものですが。
■田北さん
「いつも出しているお店は、お盆でお休み？」
■依頼者
「お盆でお休み。」
■田北さん
「分かりました。」
JAFとしてできることは応急的な処置だけです。後輩と連携しながら、車の状態を確認します。エンジンルームからギアをいれることで、なんとか動く状態になり、お盆が明けたら改めて修理に出すようお願いしました。
続いて受けた要請は、バッテリーが上がって車が動かないというものです。まずは状況を聞きます。
■田北さん
「ここに止めて、また（エンジンを）かけようとしたら、かからないんですかね。」
さっそくバッテリーの状態を確認します。
JAFによりますと、去年のお盆の期間、県内で最も多かった要請は「バッテリー上がり」でした。その数は1587件に上ります。この時期は、普段使っていない車を利用する人が多く、バッテリーの劣化に気づかないまま運転しトラブルが起きるということです。
実は、この男性の車も1か月ほど使われていませんでした。
■田北さん
「電気はたまっているけれど、もう（エンジンを）かける能力はないので、寿命かなと。お店に行って、バッテリーの点検プラス交換をしていただければ安心かと思います。」
■依頼者
「1か月くらいしたら廃車にしようと。」
劣化したバッテリーは、点検して交換するよう呼びかけました。
この日、最後の要請もバッテリーのトラブルでした。話を聞くと、4年前に購入された車で、まだ一度もバッテリーを交換していませんでした。
■田北さん
「バッテリー（交換）がだいたい3年。」
■依頼者
「（6月の）車検の時に言われました、弱くなっていると。まさかこんなすぐに。」
■田北さん
「暑かったからですね。」
作業を進めること15分。
■田北さん
「エンジンかけさせていただきます。」
こちらも無事に対応を終えました。
■田北さん
「（お盆は）あまり乗られていない車を動かすとか、慣れていない方が運転して故障することが多い。（タイヤの）空気が減っていたり、バッテリーが弱っていたりもあるので、急に動かす車は特に注意してほしいです。」
車のトラブルに巻き込まれないためにも、遠出の際には特に出発前の点検が重要です。
NEXCO西日本は、15日が上りの混雑のピークと予測しています。九州道の渋滞予測は以下の通りです。
▽午後5時ごろ：神田トンネル付近を先頭に10キロ
▽午後5時ごろ：基山パーキングエリア付近を先頭に10キロ
▽午後6時ごろ：広川インター付近を先頭に15キロ
JAFは、運転前にはバッテリーの状態や、タイヤの空気圧・溝の深さを確認するよう呼びかけています。点検は、自動車用品店やガソリンスタンドでも受けられます。トラブルを防いで安全な運転を楽しんでください。