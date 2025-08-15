遠距離の移動が増えるお盆は、車のトラブルが増える時期でもあります。どんなトラブルが多いのか、JAF＝日本自動車連盟のロードサービスに密着し、対策を聞きました。

お盆初日の13日、取材班が同行したのは、JAF福岡支部ロードサービス隊の田北和志さんです。この道18年のベテランでも、出発前の点検は欠かしません。





■JAF福岡支部ロードサービス隊・田北和志さん「私たちがしっかりしてないとダメなので、オイル、水、ベルト、タイヤ、資材を使う時、ちゃんとしているか確認しています。」

いざ、出発です。この日は珍しい要請がありました。車を止めたあと、シフトレバーが正常に動かなくなり運転できなくなったといいます。通常は車のディーラーに要請すべきものですが。



■田北さん

「いつも出しているお店は、お盆でお休み？」

■依頼者

「お盆でお休み。」

■田北さん

「分かりました。」



JAFとしてできることは応急的な処置だけです。後輩と連携しながら、車の状態を確認します。エンジンルームからギアをいれることで、なんとか動く状態になり、お盆が明けたら改めて修理に出すようお願いしました。

続いて受けた要請は、バッテリーが上がって車が動かないというものです。まずは状況を聞きます。



■田北さん

「ここに止めて、また（エンジンを）かけようとしたら、かからないんですかね。」



さっそくバッテリーの状態を確認します。



JAFによりますと、去年のお盆の期間、県内で最も多かった要請は「バッテリー上がり」でした。その数は1587件に上ります。この時期は、普段使っていない車を利用する人が多く、バッテリーの劣化に気づかないまま運転しトラブルが起きるということです。



実は、この男性の車も1か月ほど使われていませんでした。



■田北さん

「電気はたまっているけれど、もう（エンジンを）かける能力はないので、寿命かなと。お店に行って、バッテリーの点検プラス交換をしていただければ安心かと思います。」

■依頼者

「1か月くらいしたら廃車にしようと。」



劣化したバッテリーは、点検して交換するよう呼びかけました。

この日、最後の要請もバッテリーのトラブルでした。話を聞くと、4年前に購入された車で、まだ一度もバッテリーを交換していませんでした。



■田北さん

「バッテリー（交換）がだいたい3年。」

■依頼者

「（6月の）車検の時に言われました、弱くなっていると。まさかこんなすぐに。」

■田北さん

「暑かったからですね。」



作業を進めること15分。



■田北さん

「エンジンかけさせていただきます。」



こちらも無事に対応を終えました。

■田北さん

「（お盆は）あまり乗られていない車を動かすとか、慣れていない方が運転して故障することが多い。（タイヤの）空気が減っていたり、バッテリーが弱っていたりもあるので、急に動かす車は特に注意してほしいです。」



車のトラブルに巻き込まれないためにも、遠出の際には特に出発前の点検が重要です。

NEXCO西日本は、15日が上りの混雑のピークと予測しています。九州道の渋滞予測は以下の通りです。



▽午後5時ごろ：神田トンネル付近を先頭に10キロ

▽午後5時ごろ：基山パーキングエリア付近を先頭に10キロ

▽午後6時ごろ：広川インター付近を先頭に15キロ



JAFは、運転前にはバッテリーの状態や、タイヤの空気圧・溝の深さを確認するよう呼びかけています。点検は、自動車用品店やガソリンスタンドでも受けられます。トラブルを防いで安全な運転を楽しんでください。