スポーツ界や芸能界には、世の人々から憧れられる“理想の夫婦”がたくさんいる。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、幸せな結婚を実現した有名人夫婦について綴る。

いろいろなウワサが出ましたが、成熟期を迎えられた

阿部サダヲさん（55才）主演のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が、1話からアッと言わせる展開です。

脚本家の大石静さん（73才）が当初つけた『ネルラという妻』なる意味深なタイトル通り（以下、ネタバレ含みます）、幸太郎さん（阿部さん）とネルラ（松たか子さん・48才）による電撃婚は、3話では別居を迎えてしまいます。

ネルラの親族が一つ屋根の下に住み、合鍵を持ち合い、週イチで必ず夕食を共にする。年の離れた弟のレオくん（板垣李光人さん・23才）によるファッションアドバイス含め、幸太郎さんにとってはかなり面倒くさい状況です。

まぁ、どこの家族も掘り下げればいろいろあるというのは重々わかっていますけれど、スポーツ界や芸能界を見渡すと、文句ナシに「しあわせな結婚」だと感じるご夫婦がいらっしゃるものです。

まずは昨年に続き、真美子さん（28才）を伴ってMLBオールスターゲーム前のレッドカーペットショーに登場した大谷翔平選手（31才）です。

4月に出産したばかりだというのに、体形を見事に戻してこられた真美子さんのピーチカラーのドレスや主張しすぎないヘアメイクもすてきでしたが、会見で育児について言及した大谷選手ももっとすてき。「基本的には（球場入り前の）午前中にお風呂に入れたり、（試合後に）帰ってきた後、時間帯によってぼくが面倒を見るカンジ」と。

それを聞いた橋下徹さん（56才）は『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ）の中で、「この発言だけは本当にほしくなかったですね」と苦笑していらっしゃいました。橋下さんは7児のパパなので、奥様のワンオペだとは思いませんが、オフで二刀流以上の役割をこなす大谷選手と彼を支える真美子さん、そしてデコピンちゃんには、やっぱり敵いませんね（苦笑）。

同じくメジャーリーガーでは、日本人選手として初の米野球殿堂入りを果たしたイチローさん（51才）が、表彰式典でスピーチした内容に注目が集まりました。

約20分間の中でイチローさんは「私を支えること、そして励ますことに彼女はすべてのエネルギーを注いでくれました」と弓子さん（59才）への感謝の思いを英語で話し、「彼女がいちばんコンスタントな（状態を保てた）チームメートでした」と。

1999年のご結婚ですから銀婚式も過ぎ、その間にはご夫婦にまつわるいろいろなウワサが出た時期もあったものです。が、ご夫婦として成熟期を迎えられたのでしょう。イチローさんより8才上の弓子さんが全く老け込んでいらっしゃらなかったのも、「しあわせな結婚」の証と言えましょう。

「娘がママの方がスゴイということに気づいてしまった」

芸能界では2023年に続き、「SHISEIDO MEN 新アルティミューン」のアンバサダーを務める反町隆史さん（51才）と松嶋菜々子さん（51才）の近影に羨望の眼差しが集まっています。

こちらのご夫婦も結婚24年目。NHK連続テレビ小説『あんぱん』での美しすぎる奔放な母親役が話題の松嶋さんは再ブームを迎えたといっても過言ではなく、その傍らには反町さんの揺るぎない存在もあるのでしょう。

そして先頃、発表された「2025上半期タレントCM起用社数ランキング」（二ホンモニター）で、大谷翔平選手や今田美桜さん（28才）と並んで第3位（15社）に付けた賀来賢人さん（36才）を支えるのは榮倉奈々さん（37才）です。

結婚当初は榮倉さんの知名度の方が高くて、「榮倉奈々ちゃんの夫」「賀来千香子さん（63才）の親戚らしい」と言われていた時代もあった賀来賢人さんでしたが、いまではCMキングであり人気俳優であり、映像制作会社を設立したプロデューサー。

現在は、フリーランスで活動し、時折、公開されるご夫婦のツーショットは最高にファッショナブルで、こちらも「しあわせな結婚」の代表と言えるでしょう。

ご夫婦のパワーバランスが絶妙に保たれている堺雅人さん（51才）と菅野美穂さん（47才）は、子育てをキチンと分担していることで有名ですし、「ついに娘がママの方がスゴイということに気づいてしまった」と『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で吐露したDAIGOさん（47才）と北川景子さん（38才）は夫婦の話をそれぞれがメディアでしてくださる希有な存在です。

そして、『あんぱん』の八木上等兵こと妻夫木聡さん（44才）とNHK連続テレビ小説『おひさま』の“白紙同盟”のおひとり、マイコさん（40才）ご夫婦。もともと家族を大切にされてきた妻夫木さんが、双方のご家族と最高にうまくいっていると以前お話しされているのを聞いて、「しあわせな結婚」なんだなぁとうれしくなってしまいました。結婚発表の際、連名のご挨拶文の「字が似ている」と評判を呼んだお二人ですが、マイコさんからたびたびいただくお礼状には、必ず妻夫木さんも直筆で温かい言葉を寄せてくださるんですよ。

最後に第2子妊娠が明らかになったスピードワゴン井戸田潤さん（52才）と蜂谷晏海さん（33才）は、長男のベビーバーグちゃん含むプライバシーの公表が絶妙で好感度急上昇。結婚でここまでイメージやお仕事の方向性が変わるというかたの典型ですよね。間違いなく「しあわせな再婚」だったと思います。

それにしてもドラマ『しあわせな結婚』の今後が気になります。幸太郎さんとネルラにも、幸あれと願わずにはいられません。

