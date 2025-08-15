“12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性”として知られるボニー・ブルー（26）に密着したドキュメンタリー番組が7月29日、イギリスの公共テレビチャンネル「チャンネル4」で放送された。同チャンネルには、〈生々しすぎる〉や〈不快〉といった批判が殺到しており、スポンサー企業が広告掲載を拒否する騒動へと発展している。

【写真】「タダで行為できます」看板を持つブルーほか

ブルーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。昨秋、イギリスで18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけた結果、何百人もの若者が殺到。お騒がせインフルエンサーとして、一躍、注目を集めるようになった。このほかブルーが各地で起こしたトラブルは数知れず……。

世界的に注目集まるブルーに目をつけた「チャンネル4」はイギリス全土で番組を無料放送する、れっきとした公共放送局だ。ブルーに密着したドキュメンタリー番組のタイトルは、『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』。どんな内容だったのか、現地事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「『チャンネル4』は、公的資金に頼らない運営をしているため、自由に番組を放送できるのが特徴です。ただ、“子どもにふさわしくないコンテンツは21時以降に放送する”といったルールが設けられており、ブルーの番組もそれに沿って放送されました。

ブルーの活動について迫るには避けて通れない部分なので、番組では、裸体や複数の男性と絡み合う姿など、キワドい描写もありました。いくら放送時間を調整したとはいえ、〈過激すぎる〉と感じた視聴者が多かったようです。また、配信サービスを利用すれば、18歳未満だろうと簡単に番組を視聴できる点についても批判されています」（前出・ジャーナリスト）

BBC（英国放送協会）とは異なり、公的資金を受け取っていない「チャンネル4」は、広告収入によって運営資金の大部分を賄っている。今回、番組に批判が殺到するなかで、有名企業も「チャンネル4」に抗議しているという。

「イギリスの現地メディアによると、『チャンネル4』に対して、クレジットカードブランドの『VISA』やウォッカブランド『スミノフ』といった有名企業が、『自社の広告ガイドラインや企業価値と合致せず、自社製品の宣伝をしてほしくない』や『番組と関連づけられたくない』などと申し立てて、番組のストリーミング配信からオンライン広告を撤回するよう要求したといいます。

『チャンネル4』側は、海外メディアで『地元の放送規則に準拠している』とコメントしています。しかし、イギリスのテレビ監査機関『オフコム』のもとに160件のクレームが届いたとの報道もあり、『チャンネル4』は、世間の厳しい目に晒されています」（同前）

ブルー自身は8月6日、〈政府は私のコンテンツを禁止したがっている…じゃあ、誰がこれらの生徒全員を教育するの？〉（原文は英語）とInstagramを更新。胸元と太ももが露出した衣装を着た彼女が、学生服を着た若者たちに囲まれてポーズを取る写真をアップしている。

批判もどこ吹く風でわが道を進み続けるブルーは、一体どこにたどり着くのか。