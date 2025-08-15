高島礼子、”レースクイーン”時代を振り返る 意外な過去が明らかに…
タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜 後11：00）が、15日に放送される。今回のゲストは、時代劇から現代劇まで幅広く活躍する俳優・高島礼子。車好きが高じ、21歳でモータースポーツ国内A級ライセンスを取得し、アマチュアレーサーとして活動。“レーサーを志したきっかけ”や、“活動資金を稼ぐためにレースクイーンを務めていた”という意外な経歴も明らかに。さらに、教育者で厳しかった父や、バイクを買ってくれた優しい母との思い出も振り返る。
【写真】レースクイーン時代を赤裸々に明かした高島礼子
藤ヶ谷太輔は、高島の俳優デビュー作『暴れん坊将軍III』でお世話になった宮越澄監督を取材。俳優デビューのきっかけは、高島出演のCMを見た主演・松平健の推薦だったという驚きの事実も判明。芝居経験ゼロの高島を支えた宮越監督、俳優の道を開いてくれた松平健への感謝が語られる。さらに恩人・松平健からのメッセージも。高島の初舞台での松平の粋な行動など、二人の不思議な関係性が明らかに。
鶴瓶と藤ヶ谷は、仲良しの先輩・伍代夏子にも取材。夫・杉良太郎が主催する屋形船でのエピソードや、「料理は苦手!?」という意外な告白、さらに外食やデリバリーが中心という食生活についても語られる。また、高島を担当するヘアメイクからは、自他ともに認める“天然すぎる”素顔も明らかに。
さらに鶴瓶は、“グルメの師匠”であり事務所の先輩・寺門ジモンを取材。食へのこだわりが強すぎるメンバーが集う“ジモン会”にも参加するほど食べることが大好きな高島が、愛してやまないラーメン＆スイーツへの想いなどを語る。
