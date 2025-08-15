88%が悩むショーツ選びに終止符♡ツーハッチの快適ショーツ特集

8月2日は「パンツの日」♡この機会に、自分のショーツを見直してみませんか？tu-hacci（ツーハッチ）では、公式Instagramで集めたリアルなお悩みをもとに、理想の一枚が見つかる機能派ショーツをご提案。ずり上がりやラインの響き、Vラインの黒ずみや骨盤ケアまで、女性が抱えるインナーの悩みに寄り添ったアイテムが揃っています。あなたの毎日がもっと快適になる1枚を、ぜひ見つけてください♪

ショーツの悩みは十人十色

tu-hacciが行ったInstagramアンケートでは、88%もの人がショーツ選びに悩んでいることが明らかに。

その中でも特に多かったのが、「ずり上がる」「ラインが出る」「Vラインの黒ずみ」「シルエットを整えたい」といった悩み。

それぞれのお悩みに合わせて開発されたアイテムが、あなたの毎日をより快適にしてくれるはず。ここからは、tu-hacciおすすめのショーツをお悩み別にご紹介していきます。

お悩み別♡tu-hacciの機能派ショーツ

モアフィットリブショーツ（\1,980税込）は、ずり上がりが気になる方におすすめ。

広めの足口設計でフィット感抜群。お尻をすっぽり包み込む仕様で、動いてもずれにくく快適♡ハイウエスト設計で段差も目立ちません。M～XL、全3色展開。

ダスティフルールTバックショーツ（\1,780税込）は、ラインが気になる方に。

ラインが響きにくく蒸れにくいTバック。ヒップを美しく魅せる華やかなデザインで、特別な日にもおすすめ。M～L、全4色展開。



ラクシアお揃いショーツ フレアショーツ（\1,680税込）は、Vラインの黒ずみが気になる方に。

鼠径部にゴムを使わず、やさしく包み込む形状で黒ずみを防止。血行不良を避け、冷え対策にも◎ M～XXL、全5色展開。

リブストレッチ骨盤ガードルショーツ（\2,480～\2,780税込）はシルエットを整えたい方に。

骨盤ケア・ヒップアップ機能付きで下腹や腰回りもサポート。スタイルアップを叶える美補正ショーツ。M～XXL、全3色展開。

パンツの日は、私にぴったりの一枚を

ショーツは毎日身につけるからこそ、肌にやさしく、悩みに寄り添うものを選びたいもの。

tu-hacciの機能派ショーツは、そんな女性たちのリアルな声から生まれた、こだわりの詰まったラインナップです♡8月2日の「パンツの日」は、ぜひあなたのインナーを見直すきっかけに。

気になるお悩みにぴったりの一枚が、きっと見つかりますよ♪