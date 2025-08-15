堂々たるタコ‼【楠橋紋織】のいきもの刺繍トートバッグがAmazonで好評販売中！可愛らしいフォルムと大容量の両立‼
挿絵画家森田Miwとのコラボ商品！【楠橋紋織】のトートバッグがAmazonで売り出し中！ユーモラスな動物の刺繍に癒される！
楠橋紋織から、コロリンとした愛おしいカタチのトートバッグが登場‼しっかり織り上げた厚手の生地に上品なカラーの裏地付き。コットン100％生地で肌触りも心地いい仕上がりとなっている。肩掛けピタッと丁度いい、置いてコロリン可愛い、中身タップリ都合いいの三拍子そろった一品である。
→【アイテム詳細を見る】
「【楠橋紋織】【moritaMiW】 MiW トートバッグ 深海のダンスのタコたち ベージュ 【A-68685-90-BE】」は挿絵画家「森田Miw」と「楠橋紋織」のコラボ商品である。
→【アイテム詳細を見る】
大小二つに分かれた内ポケットはMiWさんのおすすめ。可愛らしさと上品さが兼ね備えられている。
裏面ではタコの裏側も見える。ユーモラスかつ丁寧な刺繍に癒されること間違いなしだ。
→【アイテム詳細を見る】
ラインナップは4種類。クスクスやウなどモチーフとして描かれるにはあまり見ない動物もいるため、必見である。
