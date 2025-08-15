8月15日の運勢第1位は乙女座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……乙女座

もともとあなたが持っている、とても細やかで行き届いた気遣いが、恋愛で生かされる日。ちょっとしたひと言をかけるだけで、異性の恋心に一気に火をつけてしまうほど、魅力的に！気づいたことは、すべて愛される種になるのだと自信を持ってください。

★第2位……山羊座

趣味のことでも仕事のことでも、また友達との旅行などでも。今日は、何かの計画を立てるといい日！｢実力や能力を身につけたから、この計画を思いつくんだ｣と思えそう。そして、今の自分にも未来の自分にも、しっかりと自信を持つことができます。

★第3位……牡牛座

お金を、上手に運用したり管理したりできる日です。どのお金をどう動かすのか、目の前にあるものを買うのかどうか。そういうことについて、今日は自分の考えに自信を持ってください。直感に頼るよりも、きちんと考えて納得した結論を出して。

★第4位……蟹座

今の自分に対して｢これでいいんだ｣という安心や自信を感じられる日です。心に余裕ができるので、周りに目を向けてみるといいでしょう。人に優しい言葉をかけることで、自信はさらに大きくなっていくはず。人との絆も強くなります。

★第5位……魚座

異性を信じている気持ちが、しっかりと伝わっていく日です。長年付き合った恋人でも、今日出会った人でも、信頼が深くなるのを感じられるはず。そのためにも、まっすぐな視線で見つめてみるのがオススメ！真剣で愛情に満ちた表情が、相手の心をギュッと掴みます。