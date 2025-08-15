『DOPE』第7話 “才木”高橋海人、復讐に燃える“陣内”中村倫也を必死に説得
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が15日の今夜放送される。
【写真】涙を流す陣内（中村倫也）
本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作・原案に、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」がはびこる近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクション・エンターテインメント。高橋演じる新人麻薬取締官・才木優人と中村演じる型破りな不真面目教育係・陣内鉄平の相性最悪な2人がバディを組むことで徐々に影響し合い、変化していく熱き人間ドラマが本格アクションシーン満載で繰り広げられる。
■第7話あらすじ
香織（入山法子）を殺害した真犯人が戸倉（小池徹平）だと判明し、戸倉の前に姿を現した陣内。陣内が戸倉を殺害しようとする未来が見えた才木は、葛城（三浦誠己）に協力を仰ぎ陣内の行方を追う。
戸倉に拳銃を向ける陣内の姿を前に、必死の説得を試みる才木。そして、遂に香織が殺害された真相が戸倉の口から語られる…。
金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
