『奪い愛、真夏』第4話 “真夏”松本まりか、ふたたびタイムリープ “戦慄の新真実”が明らかに
松本まりかが主演し、安田顕が共演する金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）の第4話が15日23時45分より放送される。
【写真】『奪い愛、真夏』第4話場面カット
鈴木おさむが脚本を手がける『奪い愛』シリーズ最新作となる今作は、 行き詰まった人生をリセットすべく、新たな一歩を踏み出した主人公・海野真夏（松本）と、元カレにそっくりな妻帯者の社長・空知時夢（安田顕）が激しく葛藤しながらも惹かれ合い、禁断の愛にほんろうされていく姿を軸に、愛と葛藤の灼熱“ドロドロキュン劇場”が展開される。
■第4話あらすじ
廃校のプールでお互いの気持ちを確かめ合い、ずぶ濡れになりながら熱いキスを交わした真夏と時夢。しかし、その現場を近距離で目の当たりにした時夢の妻・未来（高橋メアリージュン）の逆襲が始まる。
夫を奪った真夏を激しく責め立てたかと思うと、強引に2人を自宅へ連れて行き、三つ巴の鯛しゃぶディナーを強要。ヒートアップする未来とともに、真夏と時夢は“地獄の食卓”を囲むことになる。
しかも、未来の暴走はさらにエスカレート。あろうことか翌日、真夏の前にふたたび現れ、追い打ちをかけるように“とんでもない要求”を突きつける。とことん追い詰められ、心をすり減らしていく真夏と時夢。そんな中、真夏に片思いする元部下・日熊元也（白濱亜嵐）は、異変を察知。本能に抗えず、人の夫を奪ってしまった自分をとがめる真夏に、優しく寄り添う。
そんな中、真夏がふたたびタイムリープ。誰も知らなかった“戦慄の新真実”が明らかになる。
金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』第4話は、テレビ朝日系（一部地域を除く）にて15日23時45分放送。
