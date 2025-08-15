良い意味で、変わらない純粋さが彼の魅力だなと強く感じたロケでした！ というのも、毎週日曜夕方５時放送の「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＳＨＩＺＵＯＫＡ」では前回の放送で、Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの浅倉廉選手の企画をお送りしました。プロ２年目で２４歳。その素顔とこれからのキャリアについて、深掘らせていただきました。

初めて浅倉選手を見たのは静岡学園高校２年生の時です。ぶつかったら吹っ飛んでしまうんじゃないかと思うほど細く、心配しながら取材をしていました。ただ、体に触れさせないテクニックで相手を翻弄（ほんろう）。当時から見るものすべてをとりこにする美しいプレーは、まねすることの出来ない彼の武器だと思います。「いつかは日本代表でプレーしたい。自分を信じています！」。その力強い言葉の裏側にある確固たる自信が垣間見え、今後ステップアップしていく姿が本当に楽しみになりました。

そして今回、浅倉選手が大好きだというサウナにも一緒に行きました！ 普段見せることのない自然体。「疲れてるなぁ。今日行っとくかぁ。軽いノリでサウナ行くっす（笑）」と浅倉選手。チームメイトからは、“浅いね”とよくイジられているそうで、たくさんの人に愛されている浅倉選手の魅力をたっぷり感じることが出来たのでした。