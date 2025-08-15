卓球・Ｔリーグの静岡ジェードで選手兼任の町飛鳥監督（３１）、一杉直代表（５１）がこのほど、県庁で平木省副知事（５１）を表敬訪問。町監督は、ホーム開幕となる２３日の彩たま戦（三島市民文化会館）で、ウラジミール・シドレンコ（２３）のＴリーグデビューを予告した。

新体制で臨んだ３日の開幕戦で難敵・琉球に４―０で完勝。明るいムードで始まった平木副知事とのやり取りで、今季就任の指揮官が明かした。「ロシア出身の選手で、チームで一番実力がある。ホーム戦から合流します」。シドレンコは、７月下旬の学生を対象にした国際大会「ワールドユニバーシティゲームズ」（ドイツ）の男子シングルスで優勝。前評判が高い新戦力だけに、懇談後の取材では「普通は起用を明かさないものでしょうけど、僕は予告してお客さんに見に来てもらうことも大事だと思っています」と言い切った。

森薗政崇監督兼選手だった昨季は、３０分かけることもあった試合のオーダー決定を開幕戦は１分ほどで決めた。相手を気にしすぎるより、まず自チームの力をいかに発揮するか。最下位だった昨季から、いきなり逆襲ムードが漂っている。