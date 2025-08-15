400万円！ 最新型「“4人乗り”軽トラ」登場！ ダイハツ「ハイゼットトラック」の「2階建て」＆ 4人寝られる“超快適仕様”！ 8ナンバーの「JP STAR Happy1+ city TYO」とは

話題の「軽トラキャンピングカー」オートメッセに初登場！

2025年7月26日より、AICHI SKY EXPO （愛知県国際展示場）にて「オートメッセin 愛知」が開催され、会場にはさまざまなカスタムカーが並びました。

なかでも、Moon Star Export株式会社が、ダイハツの軽トラックである「ハイゼット トラック」をベースとしたキャンピングカーJP STAR「Happy1+ City TYO（ハッピーワン・プラス・シティ・TYO）」を実車展示しました。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

軽規格超え軽トラ！

オートメッセは、1997年より毎年大阪で開催されており、20万人以上の来場者でにぎわう日本有数のビッグイベントです。

そんなオートメッセが今年2025年夏に愛知に初上陸。大阪オートメッセのDNAを受け継ぎつつ、自動車産業の中心地・愛知らしいクルマ文化を創造できるイベントとして、個性あるさまざまなカスタムカーが一斉に集結しました。

なかでも愛知県豊明市に拠点を置くムーンスターエキスポートは、「キャンピングカーはもっと身近でいい」を企業理念に、キャンピングカーを製作、販売を行っています。

今回展示されたHappy1+ City TYOは、「都会（まち）に暮らす 都会（まち）に生きる」をキャッチコピーに、街乗り利用も可能にした新感覚キャンピングカー。

ハイゼット トラックベースに、丸みのある可愛らしいデザインが特徴的で、今回は都会的なアーバングレーの塗装が施された限定カラーモデルが登場しました。

車両について担当者は「TYOという形で、限定50台で、特別塗装にした限定車です」と話しており、通常よりお得な価格で展開しているとのこと。

シティモデルは屋根に備わる折りたたみ式のポップアップルーフが最大の特徴。操作は、外側止めの5箇所の金具を外し、車内前部、後部の天井についているハンドルを上に持ち上げる工程と、容易にポップアップが可能となっています。

ルーフを広げると全高2050mmから2480mmまで広がり、車内では大人の男性でも立ったまま移動や作業をすることができます。

また、ルーフを閉めた状態ではショッピングモールなどに多く見られる2.1mから2.2mまでの全高制限のある立体駐車場の入場も可能としており、利便性の高さも魅力といえます。

ほかにも車内ではベッドへと組み換えが可能なソファが備わり、ベッドサイズは、幅120cm×奥行き210cmと、セミダブルサイズほどのベッドとしての利用が可能です。

上部には幅136cm、奥行き155cmのバンクベッドも備わっており、子ども2名なら十分に寝られるスペースが確保され、就寝定員は4名です。

車内装備にはギャレー（シンク・水道）や脱着式テーブル、3箇所のコンセント、また複数の収納などが効率的に備え付けられており、レジャーシーンにも便利な仕様となっています。

Happy1＋ City TYOは関東エリア限定50台の生産で、価格は400万円から（諸費用および税込）となっており、車幅の関係で8ナンバー登録となります。

※ ※ ※

JP STARが手掛けるハッピーワンシリーズは、これまでアウトドア系イベントにはさまざま出展してきましたが、オートメッセは初出展とのこと。

担当者もこうしたカスタムカーメインのイベント出展に「どうなのかなーと様子見です」と現場の様子を語ります。続けて、以下のように反響を話していました。

「アウトドア系のイベントに比べると、おとなしいんですが、それでも面白がって見に来てくださる方は結構いらっしゃいますね」

アウトドア系のイベントとはユーザーの反応も異なるそうで、「いつもだと乗って触ってと見てくださる方が多いですが、こちらでは遠目から見たり、興味本位で見に来てくださる方もいらっしゃいます」と話していました。

担当者は少し不安な表情で現場の様子を話していましたが、時間が経つにつれて、家族連れをはじめ多くのユーザーがブースに足を運び、「これに乗りたい！」と話す男の子の姿も見られるなど、盛況な様子がうかがえました。