戦慄“サレ妻”ラストから1週間…『奪い愛、真夏』確変モードへ！怪演炸裂、高橋メアリージュンがコメント

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

本日8月15日（金）、同ドラマの第4話が放送される。

【映像】熱烈キスの真横に…ラスト25秒、突然のガチホラー級映像

前回放送の第3話では、廃校のプールでほとばしる愛を確かめ合った真夏と時夢が“濃厚キス”。そこへすかさず、「ずっと、見てたよーーーーー！」と、正妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）が絶叫しながら2人の目と鼻の先に出現した。

この衝撃ラストを経て、第4話では『奪い愛、真夏』がフルスロットルで本領発揮。

次から次へととんでもないことの連続となる第4話。正妻の逆襲とともに始まるこの夏最大の修羅場の放送を目前に、キーパーソン・未来を演じる高橋のコメントが到着した。

◆高橋メアリージュン（空知未来・役）コメント

――現在、第3話までが放送されましたが、ご自身の周りの反響はいかがですか？

「怖い」とか「面白い」、「明るい妻がどんなふうに黒く染まっていくか？ どう仕返ししていくか？ 楽しみ」だと言われます。

――第3話のラストでは、プールでキスをする真夏と時夢を未来が目撃する修羅場が展開されましたが、撮影時のお気持ちやエピソードを教えてください。

撮影ではすぐ真ん前で2人がキスしているので、客観的に見るとすごくシュールで笑えてきたのですが、本番はちゃんとショックを受けた状態で演じました。にしても、近すぎましたね（笑）。あれはホラーコメディーですね。

――第3話までで特に印象的だったシーンや、何度も見返してほしいシーンはありますか？

第3話のプールのシーンはもちろん、第2話のラストも未来が急に時夢の真後ろにいたり…と、要所要所で突然現れる水野美紀さん演じる三子と同じく、瞬間移動してる感じが怖面白かったです。

鼻をクンクンさせながら真夏と時夢を探したりするシーンも、きっと今後の俳優人生ではないと思うので、見納めていただきたいですね。ただ、この後がもっとスゴくなっていきます。

――今夜放送の第4話の見どころをお願いいたします。

疑いが確信に変わった瞬間からの第4話。大きなショックから、妻である未来の行動がどんどんエスカレートしていって、自分でもコントロールできなくなっていきます。その未来が不倫をする2人にどう対応していくのか？ あくまで「すごく傷ついて戻れなくなっている」様子には、感情移入していただけるかと思います。

また、予想外で突発的な行動をする未来と、それに怯える真夏さんのコントラストは、エンターテイメントとして楽しいと思います。妻にバレた後の真夏と時夢は、どんな行動を取るのか？ 第4話のラストもまた予想外の新展開があるので、ぜひ最後までご覧いただきたいです！