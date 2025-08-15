¥Ê¥¼¡©´ë¶È¤¬¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤ò¼ê½õ¤±¡Ä¡È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡É³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤â¡ÚTHE TIME,¡Û
¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ê¥¼¡©´ë¶È¤¬¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤ò¼ê½õ¤±¡Ä¡È²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡É³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤â¡ÚTHE TIME,¡Û
¼«Í³¸¦µæ¡È¤ª½õ¤±¡É¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢Ì´Ãæ¤ÇÊ¬²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÊª¤ÎCD¥é¥¸¥«¥»¡£
¤³¤ì¤ÏÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥½¥Ë¡¼¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖCurioStep ¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡¡¥â¥Î¤Î¤·¤¯¤ß¤òÃÎ¤í¤¦¡¡Âè37²óÊ¬²ò¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê¢¨±þÊç½ªÎ»¡Ë¤Ç¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÃæ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨´¶ÅÅ¡¦²ÐºÒ¡¦¥±¥¬¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤ÏÀ½ÉÊ¤òÊ¬²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤
¤ª²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ø¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥Ó¥¹¥³¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÃÏ¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¥¹¥³ºî¤êÂÎ¸³¡É¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª²Û»Ò¹©¾ì¤Ç¼«Í³¸¦µæ2025¡Á¥Ó¥¹¥³¤ÈÆý»À¶Ý¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ê¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¡Ë
Â¾¤Ë¤â
¢§¡Ø¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¢Í¥Ô¥¶¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ö¥É¥ß¥Î¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Á¼«Í³¸¦µæ¥³¡¼¥¹¡×¡Ê8·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡¦°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¢§¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ù¢Í²ÆµÙ¤ß¤Ë¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ü¤¦¡ª¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³¡Ê¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤Ç¡È¼«Í³¸¦µæ¤Î¼ê½õ¤±¡É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î30Æü¤Þ¤Ç¡ª¡Ö¹©¾ì¸«³Ø¡×¤Ç³Ø¤Ö
°ñ¾ë¸©¸Þ²âÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¡¡°ñ¾ë¹©¾ì¡Ù¤Ç8·î30Æü¤Þ¤Ç¡ÈÌµÎÁ¡É¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ç¼«Í³¸¦µæ¡ª¡ª¡×¡Ê¢¨HP¤è¤êÍ½Ìó¡Ë
¹©¾ìÄ¹¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ½¹°¤µ¤ó¡§
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´°Â¿´¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×
»öÁ°¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤ò»È¤¤¡¢¹©¾ì¸«³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ä±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¯¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥Ç¥«¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ê¾®4½÷»Ò¡Ë
¡Ö¿§¡¹ÃÎ¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Î¡¼¥È¤È¤«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¼«Í³¸¦µæ¤Ç½Ð¤½¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê¾®5ÃË»Ò¡Ë
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¼«Í³¸¦µæ¤ÎÂêºàÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁíÌ³²Ý¼çÇ¤¡¦Ä¹茺Èþ¹á¤µ¤ó¡§
¡Ö²ÝÂê¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬Ìµ¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÌòÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È¡£¸µ¡¹¤ÏÍø±×¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âô»³¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡×¼«Í³¸¦µæ
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤Ç¤â¡¢¡Öµù¶ÈÂÎ¸³¡×¤ä¡ÖÍïÇÀÂÎ¸³¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«Í³¸¦µæ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼ÎÐ¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤àµÒ¼¼¤ä²¹Àô¤Ê¤É¡¢Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¡Ù¡ÊÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖFarmer's Academy¡Á²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Á¡×¤ò8·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
Èª¤ÎÅÚ¤Å¤¯¤ê¤äÌîºÚ¤Î¼ý³Ï¡¢¤È¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¤Ç¥Ô¥¶¤â¼êºî¤ê¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤ËÂÎ¸³Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òµÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬»²²Ã¤·¤¿Éã¿Æ¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡£Êì¿Æ¡Ê30Âå¡Ë¤â¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÇÌîºÚ¤òºÎ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë½ÉÇñÈñ¤ÈÊÌ¤Ë°ì¿Í1Ëü±ß¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨HP¤è¤êÍ½Ìó¡Ë
¡Ø¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÆá¿Ü¡Ù´ë²èÃ´Åö¡¦À±Èþº»»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ö2021Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÍ½Ìó¿ô¤âÇä¾å¤²¤âÁ°Ç¯Èæ2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥³¥¹¥Ñ¡ý²Ê³Ø¼Â¸³¡õ¹©ºî¥¥Ã¥È
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡ØDAISO¡Ù¤Ë¤Ï¡¢²Ê³Ø¤Î¼Â¸³¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¤ä¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈÉÕ¤¤Î¹©ºî¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¡È¼«Í³¸¦µæ¤ª½õ¤±¥°¥Ã¥º¡É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸Ë¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¿å°µ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¹©ºî¥¥Ã¥È¡Ö¿å°µ¼°¥°¥é¥Ã¥×¥ë¡×¡Ê330±ß)¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Í³¸¦µæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤·¤ç¤¦¤¿¤¯¤ó¡£
¡Ö¤à¤º¤Ã¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢ÀèÃ¼¤¬¥®¥¶¥®¥¶¤Î¥Ï¥µ¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁõÃÖ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁõÃÖ¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¥·¥ê¥ó¥¸¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥·¥ê¥ó¥¸¤Ë¿å¤òÆþ¤ì²¡¤·¤¿¤ê°ú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡ÄÀèÃ¼¤Î¥Ï¥µ¥ß¤¬¸«»öÆ°¤¤¤ÆÂçÀ®¸ù¡£¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÉÕÂ°¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¤¿¤¯¤ó¡§
¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
°ñ¾ë¸©¤Ë½»¤àÁÐ»Ò¤Î¾®3ÃË»Ò¡¢¤æ¤¦¤¯¤ó¤È¤Ò¤í¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¼Â¸³¥¥Ã¥È ¤Æ¤Å¤¯¤ê¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¡×¡Ê110±ß¡Ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
¥¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥é¥¥é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤äÀ±·Á¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢±ÕºÞ¤ò»È¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥à¤¬´°À®¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¦¤¯¤ó¤Ï¡¢ÃÖ¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¥¦¥µ¥®¤ÎÌÜ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç´Ñ»¡¡£¤Ò¤í¤¯¤ó¤â¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¤Ç¤¹¡£
8·î¤â¤¢¤ÈÈ¾·î¡£¼«Í³¸¦µæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î13ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ä¹Ìî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥À¥¤¥¹,
Ê©ÃÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó