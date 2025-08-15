自分のキャリアや価値観を他者にアピールするには、日々のSNS発信が有効な手段。うまくハマればキャリアアップの道も開けるが、実名発信や炎上リスクに抵抗感を覚える人も多いはず。そこで筆者がおすすめするのが、日々コツコツと「職務経歴書」をブラッシュアップすることだ。そんな作業が、どうしてSNSの代わりになるのだろうか？※本稿は、森数美保『「何者でもない自分」から抜け出すキャリア戦略 やりたいことがなくても選べる未来をつくる方法』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を抜粋・編集したものです。

認知を広げるツール・SNSは

キャリアを好転させる力がある

「SNSで発信なんて、私には向いていない」「実名でやるのは嫌だ」「炎上が怖い」――そんな不安や抵抗感を持つ方は少なくないでしょう。かつての私もそうでした。

しかし、SNSでの発信には、あなたのキャリアを大きく変える可能性が秘められています。

かつては、認知を広げるためにはメディアの後押しが必要でしたが、今ではSNSなどの発信プラットフォームが増え、個人でも広く情報を届けられる時代になりました。まずは、キャリアのコアとなるテーマや大切にしている価値観について、自分の考えをSNSで発信してみることから始めてみるのはどうでしょうか。

SNSの発信手段には次のようなものがあります。

・長文での発信：ブログ、noteなど

・文章での発信と交流：LinkedIn、Facebookなど

・音声での発信：Podcast、Voicyなど

・短文での発信と交流：X（旧Twitter）など

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）