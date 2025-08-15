TBSÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡¡¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¡×¡¡½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö»³Åº¤µ¤ó¡×
¡¡TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¤Ë½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÍÛ¤¬¤Î¤Ü¤ë¤Û¤¦¤Ø¡×¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ºò²Æ¤«¤éÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»äÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿°ìºý¡£ËÜ»æ¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÏÃ¤¹»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÊý¤¬ÆÀ°Õ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢ºòÇ¯¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Á³ÂÎ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Î¼«Á³¤µ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤Ë¤Ï¥à¥Ã¤È¤·¤¿´é¤â¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î¼«Á³¤µ¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤â³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤â¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¤Î¡Ö¥º¥¯¥À¥ó¥º¥ó¥Ö¥ó¥°¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£ÈÖÁÈ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¸½¾ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï2ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿Ê¹Ô¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤¬É¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ËÆþ¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤Ë´·¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¥²¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÆ¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤¬·ù¤¹¤®¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬¤½¤Ã¤Á¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¥«¥ó¥Ú¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÉ¤â¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£20Âå¤ò¡Ö¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î3Ê¬¤Î1¤ò±Ê±ó¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ÇÉ½¸½¡£30Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Ä¤Ä¤â¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¹Í¤¨¤ë¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤òºî¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤ÆTBS¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤Ï²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Â¾¶É¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓÈÖÁÈ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ò¡ÖTBS¤ÎÃæ¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÈÖÁÈ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀÑ¤ßÊý¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ»¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¡û¡ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»³Åº¤µ¤ó¡×¤È¡¢¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î»³Åº´²¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¡È°Õ³°¤È¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£