¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï14Æü¡¢À¾Éð¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë2¡Ý3¤ÇÇÔÀï¡£ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤Ç¤ÎÁöÎÝ»à¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ç¡¢Ï¢¾¡¤Ï¡Ö6¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢9²óÉ½¤ÎÎæ°æÇî´õ¤ÎÁöÎÝ»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£MC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö9²óÉ½2¥¢¥¦¥È°ì¡¦ÆóÎÝ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ï»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡¢ÅöÁ³¡¢³°Ìî¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏËÜÎÝ¤ËÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤ËÊÖ¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÎæ°æÁª¼ê¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡Ä¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃ±ÆÈ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢°ìÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÊÌ¤ËÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÌµÍý¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊáµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤¬»°ÎÝ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÌî¼ê¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊÌîÂ¼Í¦¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¦³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁöÎÝ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
