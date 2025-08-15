ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡¦±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡õ¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø ¡ÈÂà¹»ÆÏ¡É¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¤Î±Ç²è¡Ö¶µ¾ì·¡×¡Ê²¾¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ßSnow Man½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÇØÉé¤Ã¤¿É÷´Ö¸ø¿Æ¡ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡×¡Ë¤¬·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¤È¤Ê¤ê¡ÊSP¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¡Ö¶µ¾ì¶¡×¡Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¿Ç°¤ä³ëÆ£¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¿É÷´Ö¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡£¡Ö½¾¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¤³¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö¤ª¤¤¡¢¥¯¥º¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÏÄ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷´Ö¶µ´±¤ÎÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤Ë¤Ï¤³¤³¤ò¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÉ÷´Ö¶µ´±¤¬±Ô¤¤´ãº¹¤·¤Ç¡ÖÂà¹»ÆÏ¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë30ÉÃ±ÇÁü¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É÷´Ö¶µ´±¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤¤¤Ä¤âÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤ØÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÂà¹»ÆÏ¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Á¥é¥·¤¬8·î15Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ·Ç½Ð³«»Ï¡£¡ÖÂà¹»ÆÏ¡×¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤Ë¤Ï¤³¤³¤ò¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡©ÌÀÆü¤«ÌÀ¸åÆü¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢º£¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Âà¹»ÆÏ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë»þ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡¢É÷´Ö¶µ´±¤ÎºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Á¥é¥·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¶µ¾ì¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤È¥Á¥é¥·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢É÷´Ö¶µ´±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«È´¤¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤«¡£
ÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£¡ÚÌ¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ù»¡³Ø¹»¡á¡Ö¶µ¾ì¡×¡Û¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐÖµ¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô130ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¤ËÌÚÂ¼¤ò·Þ¤¨¤¿SP¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ç±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Å¬À¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¼Ô¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Âà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ÆÌµ»üÈá¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤É÷´Ö¤Î»Ñ¤Ï½¾Íè¤ÎÌÚÂ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¡Ö¶µ¾ì¡×¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼¡¡¹¤È±ÇÁü²½¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡Ö¶µ¾ì¶¡×¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ïµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼¡ß´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù»á¡ßµÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì»á¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
