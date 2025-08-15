俳優の及川光博さん（55）が、日本テレビ系の10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家（ち）』で21年ぶりに連続ドラマの主演をすることが決定。オファーが来たときの心境を明かしました。

及川さんが連続ドラマで21年ぶりの主演、そしてGP帯で初めて主演する新日曜ドラマ『ぼくたちん家』。様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーとなっています。

及川さんが演じる主人公は、恋のために家を買おうとする50歳の心優しきゲイ・波多野玄一。不器用で、やたら情に厚い玄一は、ある日、偶然出会った人生も恋も冷めきったクールなゲイの青年に出会い、恋をすることをきっかけに人生が動き出していきます。

これまで数々のドラマや映画で幅広い役柄を演じ、そのカリスマ性などから“永遠の王子”とも呼ばれる及川さん。主演のオファーが来たときを振り返り「この度は大変ありがたいお話をいただき、大変驚き大変悩みましたが、“こんなチャンスは最後かもしれない”、“人生今が一番若い！”という思いに至り、ドラマ『ぼくたちん家』の主演を務めさせていただく運びとなりました」とコメント。

21年ぶりの主演で挑戦する役柄について、及川さんは「私が演じます波多野玄一は、幸せな未来をあきらめかけている中年のゲイです。仕事は主に動物の飼育です。難役ですが、私の想像力と経験値をフル活用して、不器用な大人の（もちろん男性との）恋を、そして奇妙でビミョーな人間模様を描いてまいります。日曜の夜、クスクス笑ってじわじわ泣けるホーム＆ラブコメディをぜひお楽しみください！」と意気込みを明かしています。

ドラマのプロデュースは『野ブタ。をプロデュース』や『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』を手がけた河野英裕さん、脚本は日テレシナリオライターコンテストで“2023年度審査員特別賞”を受賞した松本優紀さんが務めます。

新日曜ドラマ『ぼくたちん家』は2025年10月スタート。毎週日曜午後10時30分から放送。