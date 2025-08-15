トランプ氏は「３者会談」早期開催にも意欲…プーチン氏が停戦拒めば「深刻な結果を招く」と警告

【ワシントン＝淵上隆悠、ベルリン＝工藤彩香】米国のトランプ大統領は１３日、ウクライナ情勢を巡って１５日に行うロシアのプーチン大統領との会談を踏まえ、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を交えた「３者会談」の早期実施を検討していると明らかにした。

プーチン氏が停戦を拒めば、「深刻な結果を招く」ともけん制した。

露停戦拒否「深刻な結果に」

トランプ氏はワシントンで記者団に対し、１５日の会談で停戦に向けた進展が得られた場合を想定し、「１回目がうまくいけば、すぐに２回目があるだろう。プーチン氏とゼレンスキー氏が向き合い、求められれば私も参加する」と述べた。その上で、「２回目の会談はより生産的なものになる」と強調した。

一方で、トランプ氏は「（露側から）求めている回答を得られなければ、２回目の会談はないだろう」とも指摘した。プーチン氏から戦闘終結に向けた意思を確認できなければ、ロシアが「深刻な結果」に直面するとも警告した。具体的な対応には踏み込まなかったが、露産エネルギーを取引する第三国に「２次関税」を課すことなどを想定しているとみられる。

これに先立ち、トランプ氏は、ゼレンスキー氏や英仏独伊など欧州主要国の首脳らとのオンライン会合に参加した。ＮＢＣニュースなど複数の米メディアによると、トランプ氏はこの場で、停戦の実現を目指してプーチン氏との会談に臨むと説明した。

会合を主催したドイツのメルツ首相によると、欧州側はトランプ氏に対し、今後の交渉には当事国であるウクライナも参加することや、ウクライナに対する「安全の保証」をロシアとの交渉で議題とすることなどを求めた。トランプ氏からは一定の理解が示されたという。また、ロイター通信は、トランプ氏が会合で「領土問題はウクライナとの交渉によってのみ解決できる」と語り、１５日の会談で決定されることはないとの認識を示したと報じた。フランスのマクロン大統領の話として伝えている。

自国の頭越しに停戦交渉が進むことを警戒するゼレンスキー氏も、領土割譲など不利な条件で米露が合意しないよう、直接トランプ氏に理解を求めた。ゼレンスキー氏は、会合後の記者会見で、「領土の一体性は我々の原則だ。ウクライナを無視して議論することはできない」と訴えた。