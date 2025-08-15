

NHK の倉庫に眠っていた２５３の「戦時楽曲」

戦後80年 音楽と戦争について考えるドキュメンタリー『音楽はかつて“軍需品”だった〜幻の楽譜に描かれた戦争〜』が、Eテレで８月16日午後10時から放送される。

【写真】『音楽はかつて“軍需品”だった〜幻の楽譜に描かれた戦争〜』場面カット

NHKの倉庫から幻の楽譜が見つかった。80年前、日本放送協会が、作曲家たちに依頼したオーケストラや吹奏楽のための作品だ。その数253。

曲を書いたのは「赤とんぼ」の山田耕筰や古関裕而など第一線で活躍していた作曲家たち。当時政府が掲げたスローガンは「音楽は軍需品なり」。音楽をお茶の間に伝えたラジオは、時代の要請に応じ、音楽を通じて人々の気持ちを戦争へと駆り立てた。

戦時下、音楽はラジオを通じてどう使われたのか。そして音楽家たちはどう生きたのか。当時を知る黒柳徹子の貴重な証言などを交え、戦争の時代を、音楽を通して見つめる。【番組内容】 NHKの倉庫に眠っていた253の「戦時楽曲」の楽譜。戦時下、これらの楽曲は、ラジオを通じて人々に何を伝えたのか。政治学者で音楽評論家の片山杜秀さんが見つめる。 そこから見えてきたのは戦時下、音楽を通じて人々を統制しようとしていた政府や軍の思惑、そして時代の要請に応じたラジオの姿だった。

楽譜には名だたる作曲家たちの名前が並ぶ。「赤とんぼ」などで知られる山田耕筰が沖縄戦終了後に書いた「沖縄絶唱譜」。楽譜が公にされておらず「幻の楽曲」であった山田のこの曲に描かれていたのは何だったのか。当時、植民地だった台湾出身の作曲家・江文也が紡いだ音楽とは？

そして戦時下、人々の心を癒やした音楽とはー。 今回再現された音楽と、黒柳徹子ら関係者による当時の貴重な証言とで、音楽が「軍需品」だった時代をひもといていく。【曲目】交響抒事詩「漢口進攻」（大木正夫作曲）行進曲「二千六百一」（齋藤秀雄作曲）行進曲「明けゆく東亜」（江文也作曲）少国民のための交響組曲「疎開学童風景」から第 7 曲「たのしい食卓」、第 12 曲「更けゆく夜」（高木東六作曲）独唱附合唱曲「沖縄絶唱譜」（山田耕筰作曲）【出演】黒柳徹子（俳優）、片山杜秀（政治学者、音楽評論家）、山中恒（児童文学者）砂川涼子（ソプラノ）田中俊太郎（バリトン）東京フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）神奈川ハーモニック・クワイア（合唱）、沼尻竜典（指揮）ほか