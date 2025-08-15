コレは争奪戦の予感ッ（汗）【3COINS】見つけたら即カゴ推奨！「スマホグッズ」

お出かけや旅行での写真や動画撮影に役立つ、便利な「スマホグッズ」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ これさえあれば、いつでもどこでも綺麗な写真や動画が撮れるので、1つ持っているとさまざまなシーンで活躍してくれそうです。そこで今回は、即買い推奨な便利アイテムをまとめました。

調色・調光も可能！ ハイスペックなリングライト

自撮りをしたとき、明るさが足らず思ったよりも暗く映っていることがありますよね。そこで活躍してくれるのが、こちらの「マグネットスマホリングライト」。タッチでライトの種類が変わり、長押しで明るさの調整も可能です。マグネット式で簡単に設置でき、折りたたんだ状態なら外カメラ用のライトとして使うことも◎

手持ちもスタンドも三脚もOK

「LEDライトスマホホルダー」は、手持ち・スタンド・三脚の3パターンで使えるため、配信やvlogなど動画の撮影におすすめです。公式サイトによると、ライトは自然光に近い温白色、白っぽく青に近い昼光色、温かみのある電球色の3色を使い分けられます。明るさ調整も13段階あるため、イメージ通りのライティングを作りやすそうです。

綺麗な動画や写真を撮りたいと思ったら、まずは気軽に試せる【3COINS】の「スマホグッズ」を使ってみて。簡単に使えるのに、調色・調光できる本格的な仕様になっているので、思い通りの撮影を楽しめるはずですよ。

