猫と暮らしていると、「そこ！？」と思わずツッコミたくなるような場面があります。今回話題になったのは、キャットハウスの中ではなく、「上」を選んだ猫ちゃん。飼い主さんも思わず笑ってしまったようです。投稿はX（旧Twitter）にて、109.1万回以上表示。いいね数7.3万件を超えました。

【写真：くつろぐ場所違くないですか？…】

くつろぐ場所違くないですか？

今回、Xに投稿したのは「うに3才」さん。登場したのは、黒猫のうにちゃんです。

飼い主さんが用意したのは、昔あったようなブラウン管テレビみたいなキャットハウス。可愛らしくて素敵なお家です。

本来なら中で丸くなって使うキャットハウス。しかし、うにちゃんは、中には目もくれず、ハウスの上でのんびりと寝そべっていたそうです。高さがちょうど良く、周囲を見渡せる位置だったからかもしれません。うにちゃんにとっては、けっこう快適なスペースだったのでしょう。

猫といえば、飼い主が用意した家具やグッズを、必ずしも想定どおりに使わない動物。そんなところも、猫と暮らす面白いところ。中でぬくぬく過ごすはずのキャットハウスが、くつろぎ台に早変わりした今回の投稿も、猫ならではといえるでしょう。

ハウスの上で寝転んでいた様子にX民も爆笑

キャットハウスの中ではなく上で寝転んでいたうにちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「足がピンと伸びてるのがまた面白いｗ」「暑いから足裏窓にピッタリくっつけて涼んでるっぽいですね」「涼しいのかな」などの声が多く寄せられていました。

キャットハウスの「上」という意外な選択肢を見せてくれた、うにちゃん。いつか中に入る日が来るのか…それともこのまま上を愛用し続けるのか…今後が気になるところです。

Xアカウント「うに3才」では、猫のうにちゃんの微笑ましい日常の様子が投稿されています。のびのびと暮らすうにちゃんの姿は、見ているだけで頬が緩んでしまいそうになります。

写真・動画提供：Xアカウント「うに3才」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。