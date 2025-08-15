くつろぐ場所違くないですか？…まさかの場所で『黒猫が寝そべっていた光景』に7万いいね「上がよかったんだねｗ」「涼しいのかなｗ」
猫と暮らしていると、「そこ！？」と思わずツッコミたくなるような場面があります。今回話題になったのは、キャットハウスの中ではなく、「上」を選んだ猫ちゃん。飼い主さんも思わず笑ってしまったようです。投稿はX（旧Twitter）にて、109.1万回以上表示。いいね数7.3万件を超えました。
くつろぐ場所違くないですか？
今回、Xに投稿したのは「うに3才」さん。登場したのは、黒猫のうにちゃんです。
飼い主さんが用意したのは、昔あったようなブラウン管テレビみたいなキャットハウス。可愛らしくて素敵なお家です。
本来なら中で丸くなって使うキャットハウス。しかし、うにちゃんは、中には目もくれず、ハウスの上でのんびりと寝そべっていたそうです。高さがちょうど良く、周囲を見渡せる位置だったからかもしれません。うにちゃんにとっては、けっこう快適なスペースだったのでしょう。
猫といえば、飼い主が用意した家具やグッズを、必ずしも想定どおりに使わない動物。そんなところも、猫と暮らす面白いところ。中でぬくぬく過ごすはずのキャットハウスが、くつろぎ台に早変わりした今回の投稿も、猫ならではといえるでしょう。
ハウスの上で寝転んでいた様子にX民も爆笑
キャットハウスの中ではなく上で寝転んでいたうにちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「足がピンと伸びてるのがまた面白いｗ」「暑いから足裏窓にピッタリくっつけて涼んでるっぽいですね」「涼しいのかな」などの声が多く寄せられていました。
キャットハウスの「上」という意外な選択肢を見せてくれた、うにちゃん。いつか中に入る日が来るのか…それともこのまま上を愛用し続けるのか…今後が気になるところです。
Xアカウント「うに3才」では、猫のうにちゃんの微笑ましい日常の様子が投稿されています。のびのびと暮らすうにちゃんの姿は、見ているだけで頬が緩んでしまいそうになります。
写真・動画提供：Xアカウント「うに3才」さま
執筆：大竹 晋平
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。