花澤香菜、セレモニアルピッチは「50点です」 マウンド上での思いも「皆さんの苦悩や喜びなどのドラマが…」
声優の花澤香菜が14日、ベルーナドームで行われた西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスの試合前のセレモニアルピッチに登板した。
【写真】見事なフォームで…セレモニアルピッチに臨んだ花澤香菜
花澤は投球後「あんまり良い方向にいかなくて、、、(点数は)50点です。でもライオンズファンの皆さんが投げ終わった後にも笑ってくれたり、手を振ってくださったりととても優しくて、温かい雰囲気の中で投げることができました！」とコメント。
「マウンドを踏んだとき、これまで数々のピッチャーの皆さんのいろんな苦悩や喜びなどのドラマがあったことを感じられて、すごく貴重な経験をさせていただきました！」と呼びかけている。
