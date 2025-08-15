¡Ú»¥ËÚµÇ°¡õÃæµþµÇ°¡Û²Æ¶¥ÇÏÍ£°ì¤ÎG¶¤ËGµÇÏ¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤¬»²Àï¡ª Ãæµþ¤Ç¤Ï½©¤Î¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¤òÀê¤¦°ìÀï¡ª
º£½µ¤Ï»¥ËÚ¤ÈÃæµþ¤Ç¡¢ ½©¤Î¡ÈÃæÄ¹µ÷Î¥ÀïÀþ¡É¡õ¡È¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú»¥ËÚµÇ°¡¦G¶¡Û
²Æ¶¥ÇÏÍ£°ì¤ÎG¶¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ ¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¡¢»¥ËÚµÇ°¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Éü¸¢ÀÀ¤¦GµÇÏ¡ª¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å
»¥ËÚµÇ°¤Ë»²Àï¤¹¤ëGµÇÏ¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡£
4·î¤ÎÂçºåÇÕ¡¦Gµ¡¢5·î¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡¦Gµ¤Ç¤Ï¡¢¸«¤»¾ì¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¤Ð¤ì¤·Àº±Ô¤·¤«½Ð¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÌÆÇÏ3´§¥ì¡¼¥¹¡É¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½ÐÁö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1´§ÌÜ¤Îºù²Ö¾Þ¡¦Gµ¤òÀ©¤·¡¢À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Â³¤¯¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¤Ç¤Ï2Ãå¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ½ªÀï¤Î½©²Ú¾Þ¡¦Gµ¤Ç¤Ï3Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Ä¶°ïºà¡£
¤³¤³¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ºÆ¤ÓËÞÁö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢ ¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¤½¤Î°È¾å¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JRA½Å¾Þ100¾¡¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ê46¡Ë¡£
ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤ÇÌö¿Ê¤«¡ª¡©¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é
6·î¡¢È¡´Û¤Ç¾×·â¤òÀ¸¤ó¤À¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤¬GµÇÏ·âÇË¤ËÇ³¤¨¤ë¡£
µîÇ¯¤Î½©¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¡¦G·¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
¤³¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿1Ê¬57ÉÃ6¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢37Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿È¡´Û¡¦¼Ç2000m¤ÎµÏ¿¤ò0ÉÃ2¹¹¿·¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
GµÇÏ·âÇË¤Ø¡¢¿´¶¯¤¤ÁêËÀ¤ÏÁ°Áö¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê(21)¡£
Àè½µ¡¢ÅÚÆü2ÆüÏ¢Â³½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡¢È¡´Û¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¿·»þÂå¤òÃÛ¤±¤ë¤«¡£
¡ÚÃæµþµÇ°¡¦G·¡Û
¹ë²Ú·èÀï¤ÎG¶»¥ËÚµÇ°¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæµþ¤Ë¤â½¸·ë¡£
²Æ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¡×¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
GµÇÏ·âÇË¤ÎÀª¤¤¤ÇÏ¢¾¡¤Ø¡ª¥¡¼¥×¥«¥ë¥à
6·î¡¢ºå¿À¼Ç1600m¤òÉñÂæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¤·¤é¤µ¤®S¡¦G·¤Î½éÂå²¦¼Ô¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¡£
Á°Áö¤Î¤·¤é¤µ¤®S¤Ç¡¢2´§ÌÆÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤ò·âÇË¤·¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£
GµÇÏ¤òÅÝ¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½Å¾ÞÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢½©¤Î¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¤Î¼çÌò¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤ÏÀè½µ¡¢ÂçÍðÀï¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥ÉS¡¦G·¤òÀ©¤·¤¿¹¥Ä´¤Î¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê(35)¡£
Èá´ê¤Î½©¤Ø¡ª¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º
½Å¾Þ2¾¡¤Î¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤¬Èá´ê¤Ø¸þ¤±¡¢¤³¤³¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
µîÇ¯11·î¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎGµÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç²ù¤·¤¤2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢1·î¤Ë¤Ï¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡£
Éüµ¢Àï¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯ÀË¤·¤¯¤â3Ãå¤ËÄÀ¤ó¤ÀÃæµþµÇ°¡£
¤½¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½©¤ËÂÔ¤ÄGµÉñÂæ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÃæµþµÇ°¤Ï¸á¸å3»þ25Ê¬¡¢»¥ËÚµÇ°¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£