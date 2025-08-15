『ボイプラ2』練習生が選ぶビジュアルNo.1発表 コメントは早送りされる事態に【生存者発表式1位〜48位掲載】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第5話が、14日に放送された。練習生が選ぶビジュアルNo.1のメンバーが決定した。
【番組カット】ふとした瞬間も映画のよう！美しいイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第5話では、練習生が選ぶビジュアルNo.1のメンバーが決定。BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICの練習生グループ・Trainee Aの元メンバーのイ・サンウォンが選ばれた。
授賞式並みの感想の長さで知られるサンウォンは「すごく戸惑ってます。とても…」と切り出すと、コメントが数倍速で流される事態に。同じくTrainee Aの元メンバーであるイ・リオが、呆れ顔で見守る中、サンウォンは「選ばれてとても光栄です。そして、みんな素敵だと思います。それを知ってほしいと思います」と謙虚な言葉を届けた。
なお、サンウォンは「生存者発表式」でも1位を獲得。170の国と地域で1位になる圧勝ぶりを見せた。
【生存者発表式結果】※合格者のみ記載
1位：イ・サンウォン（1249万7772票）※170の国と地域で1位
2位：ジョウアンシン（1127万5276票）
3位：チョン・アンヒョン（807万1897票）
4位：キム・ジュンソ（793万6328票）
5位：イ・リオ（765万903票）
6位：チェ・リブ（756万9231票）
7位：ユ・カンミン（655万521票）
8位：マサト(647万6533票）
9位：ホー・シンロン（538万3665票）
10位：カン・ウジン（496万5995票）
11位：スン・ホンユー
12位：チャン・ハヌム
13位：ファンジョーイー
14位：スィ・チンウィ
15位：スンジアヤン
16位：キム・ゴンウ
17位：ユメキ
18位：ジャンジアハオ
19位：イーチェン
20位：ソ・ウォン
21位：チェン・カイウェン
22位：ナ・ユンソ
23位：チョン・イジョン
24位：ニエン・ボー・ホン
25位：フー・ハンウェン
26位：セン
27位：キム・ジュンミン
28位：ポン・ジンユー
29位：パク・ドンギュ
30位：ダン・ホン・ハイ
31位：リー・ツーハオ
32位：チェン・ボーウェン
33位：キム・ジェヒョン
34位：ジャオ グアンシュー
35位：パク・ジュンイル
36位：ホー・ジョンシン
37位：キム・ドンユン
38位：タツキ
39位：ヨム・イェチャン
40位：チョ・ケヒョン
41位：チョン・ヒョンジュン
42位：キム・テジョ
43位：キム・シファン
44位：キム・インフ
45位：アークティック
46位：シュエ・スーレン
47位：ハン・ヘリジュン
48位：ユン・ミン
