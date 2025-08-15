YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」で話題になっているのは、ゴールデンレトリバーと女の子の愛あふれる光景。あまりにも微笑ましい行動に思わず感動してしまうほど…！その一部始終は記事執筆時点で38万回を超えて再生されており、「なんて素敵な光景」「優しい時間に癒された」「見るだけで笑顔になれる」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ワンコへの愛が溢れすぎた1歳の女の子→ソファでくつろぐ大型犬に…『まさかの行動』と『愛おしい対応』】

仲良しな3兄妹

投稿主さんのお宅には、豆柴の「うに」くんとゴールデンレトリバーの「おから」ちゃんが暮らしています。2匹には、1歳の女の子「ほの」ちゃんという妹もいるのだそう。その日も、3兄妹でおうち時間を満喫していたといいます。

3兄妹はとっても仲がいいそうで、それぞれがやることを興味津々で眺めているときが多いのだとか。毛づくろいするうにくんをほのちゃんが眺めたり、歯磨きするほのちゃんをうにくんが眺めたり…。

ときにはおやつをくれるほのちゃんのことを、2匹はとても大切にしているそうです。

愛が止まらない

しばらく遊んだあと、おからちゃんはソファの上でくつろいでいたそうです。そこへやってきたのはほのちゃん。ほのちゃんは、ウトウトするおからちゃんに寄り添うように近づいてきたそうです。

一旦離れたと思っても、ほのちゃんはすぐにおからちゃんの元へと戻ってくるのでした。実は、ほのちゃんもまた愛犬2匹のことが大好き。とくに母性本能あふれるおからちゃんには、第2のママのように甘えるのだといいます。

2人の絆にキュン♡

まだ喋れないほのちゃんの愛情表現は、ちょっぴり独特です。それは、おからちゃんの頭を口で吸うという豪快なもの！パパとママがおからちゃんにキスをするのを見て、真似をしているのだそうです。

一方、「犬吸い」されたおからちゃんもまんざらではない様子。鳴きも怒りもせず、静かに吸われているのだといいます。ほのちゃんのストレートな表現方法は、おからちゃんの母性をくすぐるのかもしれませんね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちゃんと順番待っててえらい」「優しい目にホッコリしました」「のびのびとした子に育ちそう！」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

