CoCo壱番屋監修！【尾西食品】の長期保存可能カレーセットがAmazonで好評販売中！温めなくても美味しい‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
温めなくてもすぐ美味しい‼CoCo壱番屋監修【尾西食品】のカレーセットがAmazonで売り出し中！食器もいらず便利‼
尾西食品から、CoCo壱番屋監修のカレーライスセットが登場！保存期間4年6ヶ月以上のカレーライスセットで、アルファ米は国産のうるち米だけを使用している。お米が立ったふっくらご飯を楽しんでほしい。スプーン付きで、アルファ米の袋を食器代わりにして食べられるため、何処ででも食事ができる。
「【尾西食品】CoCo壱番屋監修カレーライスセット うるち米 (非常食・保存食) 260グラム (x 15)」はお湯で15分、水で60分でふんわりご飯ができあがるカレーセットだ。アレルギー物質(特定原材料等)28品目も不使用。
レトルトカレーはCoCo壱番屋が監修したスパイス香る野菜カレーとなっており、温めなくてもそのまま美味しく食べられる。
袋も可愛い絵柄で、お子様にもおすすめだ。
食器の用意もなく、洗い物もなく食べられる美味しいカレー。災害に備えて、是非備蓄してみてはいかがだろうか。
