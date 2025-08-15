あざとい女子とギャルは相容れない？ 性格にギャップのあるふたりが織りなすシスターフッドが眩しい漫画『あの子とふたりで。』。その前日譚となる『あの子は優しすぎる。』がXでいいね数11万を超えるバズを巻き起こした。

【漫画】『あの子は優しすぎる。』を読む

作者は当麻さん（@tou_ma_）。ありそうでなかった女子同士の友情物語はどのようにして生まれたのか、その裏側に迫ろう。（小池直也）

--11万以上のいいねが集まっています。これについて、ご自身としてはいかがですか？

当麻：たくさん読んでいただけて嬉しい気持ちです。楽しんでいただけたなら幸いです。

――あざとい女子・ユナとギャル・エマの友情を描いた本作ですが、着想について教えてください。

当麻：もともと、あざとい女子とギャルが好きだったんです。そこで「こういうふたりの話をいつか描きたいな」という軽い気持ちでネ夕出しをしました。本当に気軽な気持ちで、ボツになる前提で考えてたのですが、このように形にすることができました。

――ふたりの主人公のキャラデザインや、なぜ「左藤」と命名したのかも気になります。

当麻：具体的なモデルはいません。ただ片親やシングルマザーの方の話を聞かせてもらう機会があり、 それを参考にしているところはあります。

左藤という苗字は以前何かしらの媒体で見たことがあり、そこから使わせてもらっているのですが、珍しいとコメントで教えてもらい知りました。無知ですみません……（笑）。

--ユナの心情の揺れ動きは女子のリアルを感じさせました。

当麻：リアルかどうかは受け手による気もしますが、そう感じてもらえたら嬉しいです。外面と内面にギャップがあると人間味を感じますね。自分自身を参考にしたところが多少ありました。

--本作を描く際に意識したことや狙いなどはありましたか。

当麻：描いているときはすぐ浮かぶのですが、改めて問われると今はすぐ浮かばないです……。ただ性格を悪く描いてる意識はあるので、なるべく可愛い顔になるように頑張りました。顔が可愛ければ9割なんとかなる。というか、なんとかなってほしいという気持ちです（笑）。

--制作で大変だったエピソードなどもあればお願いします。

当麻：背景と仕上げが苦手なので、主にそこかなと。それ以外では全体を通して楽しく制作できましたね。

--本作は連載中の『あの子とふたりで。』の前日譚になっていますが、こちらの見どころなどについて作者視点から教えてください。

当麻：必ずしも「楽しい生活」という感じではないかもしれませんが、ゆるっとユナエマのふたり暮らしを見守ってあげてください。

--最後に今後の展望をいただければ幸いです。

当麻：ユナエマのママたちを登場させたいです。

（文・取材=小池直也）